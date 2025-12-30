直播》中共軍演實彈射擊恫嚇台灣 國防部17:30召開臨時記者會說明

首次上稿：16:20

更新時間：17:27（新增直播網址）

國防部將於今日傍晚5點30分召開臨時記者會。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕中共解放軍近期對台實施代號「正義使命-2025」針對性軍演，局勢持續升溫。針對共軍今（30）日於台灣北部海域實施遠程火砲實彈射擊等各項演練，國防部下午發布通知，宣布將於下午5時30分召開臨時記者會，針對國軍應處作為進行對外說明。

根據國防部軍事新聞處採訪通知，這場臨時記者會定於今日下午5時30分，在台北市大直的國防部舉行。

國防部指出，記者會主題為「國軍針對中共實彈軍演應處作為」說明。由於中共此次軍演範圍逼近台灣北部，且涉及實彈射擊，國防部料將在會中公布共軍動態及國軍相關監控、反制措施，以安民心。

