中共登陸台灣很簡單？ 吳浩宇：外媒分析是史上最難兩棲行動

中共075型兩棲攻擊艦海南號投入對台軍演。（擷取自中國解放軍東部戰區微博）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍29日、30日連兩天進行「正義使命-2025」針對性軍演，除了遠火部隊發射火箭彈，075型兩棲攻擊艦「海南艦」也在台灣東部進行操演。不過，解放軍若要發動登陸行動，是否易如反掌？台灣國防研究倡議共同創辦人吳浩宇引用外媒分析指出，這可能是人類有史以來最困難的兩棲作戰行動，因為將遭遇到地形、氣候的諸多限制。

《自由時報》、「台灣國防研究倡議」攜手打造的全新軍事節目「台海情勢簡報室」29日正式上線，當天正逢中國解放軍東部戰區宣布進行「正義使命-2025」軍演，解放軍的演訓當中，納入由075型兩棲突擊艦領銜的立體投送、奪控要港等課目，對我東部的三棲登陸作戰演練的意圖不言自喻。

中國解放軍此次軍演多著重於海、空、火箭軍的演訓，但如果「由演轉戰」猝然對台攻擊，是否易如反掌？對此，台灣國防研究倡議共同創辦人吳浩宇，引用外媒《華爾街日報》的分析報導指出，其得到的一項結論是，若中共今日要犯台，將是一場複雜、可能是人類史上最困難的兩棲作戰行動。

吳浩宇表示，台灣海峽的平均寬度雖然只有180公里，但是共軍在犯台時，將面臨到兩個天然桎梏，導致犯台成本直線上升，首先是台海天氣，台海海況與平時氣候非常惡劣，理想登陸時日非常短，只有短暫幾個月適合兩棲登陸行動；另外台灣地形的限制，也導致共軍兩棲登陸作戰發動非常困難。

