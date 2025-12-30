自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

西班牙採購30架土耳其國產教練機 預計2028年起交機

2025/12/30 20:35

土耳其「噴射自由鳥」教練機（Hurjet）。（彭博）土耳其「噴射自由鳥」教練機（Hurjet）。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其國防工業局今（30日）宣布，西班牙將斥資26億歐元（約合新台幣960億），向土耳其航空航太工業（Turkish Aerospace Industries）購買30架噴射自由鳥（HURJET）高級教練機，雙方已簽署軍購協議，預計2028年起交機。

《路透》報導，土耳其國防工業局在聲明中指出，土耳其航空航太工業預計會在2028到2036年陸續交付30架噴射自由鳥教練機，這筆交易有助於土耳其與西班牙在國防工業層面的合作。

土耳其國防工業局局長戈爾古恩（Haluk Gorgun）補充說，協議內容包括出口噴射自由鳥教練機、訓練設施整合、建造維護設施以及長期營運支援。

土耳其近年來已成為無人機主要生產及出口國，目前土耳其也正在研發自家首架國產戰機KAAN，以及「鐵穹」（Steel Dome）防空系統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中