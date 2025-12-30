西班牙採購30架土耳其國產教練機 預計2028年起交機

土耳其「噴射自由鳥」教練機（Hurjet）。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其國防工業局今（30日）宣布，西班牙將斥資26億歐元（約合新台幣960億），向土耳其航空航太工業（Turkish Aerospace Industries）購買30架噴射自由鳥（HURJET）高級教練機，雙方已簽署軍購協議，預計2028年起交機。

《路透》報導，土耳其國防工業局在聲明中指出，土耳其航空航太工業預計會在2028到2036年陸續交付30架噴射自由鳥教練機，這筆交易有助於土耳其與西班牙在國防工業層面的合作。

土耳其國防工業局局長戈爾古恩（Haluk Gorgun）補充說，協議內容包括出口噴射自由鳥教練機、訓練設施整合、建造維護設施以及長期營運支援。

土耳其近年來已成為無人機主要生產及出口國，目前土耳其也正在研發自家首架國產戰機KAAN，以及「鐵穹」（Steel Dome）防空系統。

