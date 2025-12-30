中共圍台軍演 金門戰備偵巡、班機全取消

中共圍台軍演，金門戰車穿越古寧頭牌坊，一路往金門大橋空地前進。（讀者提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕中共解放軍29日起無預警發動「正義使命-2025」圍台軍演，距中國只有數千公尺的前線外島金門也展開備戰操演，全副武裝的國軍弟兄開著戰、甲車在道路上奔馳，執行戰備偵巡，強化隨時應處敵情的機動反應能力，精實的動作，讓經過的觀光客喊「讚」。

金防部弟兄前進金門大橋進行備戰操演。（讀者提供）

中共圍台軍演，經歷5次戰爭的金門人冷靜看待，全島除了白天因為空域管制，導致台、金空中走廊在晚上6點以前班機全部取消，一般生活作息如常。

金防部弟兄全副武裝在金門大橋空地進行操演。（讀者提供）

金門古寧頭村的下午，低沈的履帶輾壓聲快速劃破寧靜的午後，包括陸軍金門防衛指揮部所屬的M60A3重型戰車、CM21人員運輸車在內的重裝車隊，整齊有序的由和平紀念園區、古寧頭石坊一路穿越傳統聚落，前進金門大橋旁空地進行操演，壯盛的軍容，沿路吸引過往觀光客的目光。

不過，也有不知情的觀光客，以為是國軍回應中共軍演所展開的軍事行動，附近民眾表示，平常偶爾會看見阿兵哥和軍車在大橋旁「演習」，聽說是戰備偵巡，對此「早已見怪不怪」。

金防部過去也曾表示，防區平時幾乎每週都有執行戰備偵巡任務，都屬於應處敵情的手段。

此外，針對中國軍演，國防部也表示，對於中國不理性的挑釁行為表達強烈譴責，除了成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

