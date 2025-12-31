自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國軍演未發射彈道飛彈 日媒：避免刺激日本

2025/12/31 00:17

日本媒體指出，中國這次雖然在台灣本島北部及南部海域進行長程火箭彈射擊，但並未發射任何彈道飛彈，研判中國可能刻意避免刺激日本。（路透）日本媒體指出，中國這次雖然在台灣本島北部及南部海域進行長程火箭彈射擊，但並未發射任何彈道飛彈，研判中國可能刻意避免刺激日本。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國29日宣布新一波環台軍演，30日進行實彈射擊。日本媒體指出，中國這次雖然在台灣本島北部及南部海域進行長程火箭彈射擊，但並未發射任何彈道飛彈，研判中國可能刻意避免刺激日本。

產經新聞30日報導，相較之下，2022年8月中國曾在環台軍演中發射5枚彈道飛彈，落入日本專屬經濟區（EEZ），當時引發的情勢更為緊張。

日本防衛省內部人士指出，中國這次的行動相對較為克制，可能是因為日本首相高市早苗上月在國會答詢時提到「台灣有事」，導致日中關係緊張加劇，北京因此刻意避免讓情勢再度惡化。

另外，中國人民解放軍東部戰區這次公布在台灣周邊劃設5處航行、飛行警報區域，但均未與日本專屬經濟區重疊。而在2022年8月的軍演中，有一處位於波照間島西南方的演習區域，與日本EEZ部分重疊，還曾有飛彈落在該區。

解放軍東部戰區發言人聲稱，此次演習是針對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的重大警告，並出動轟炸機在台灣東部進行「精準攻擊」演練，合理研判日本、美國等「外部勢力」也是軍演的假想目標。

報導指出，日本政府內部的警戒氣氛明顯升高，有防衛省官員坦言：「軍事行動的目的比較容易看得出來，但中國的政治意圖並不明朗。」

然而，東部戰區這次公布的軍演海報中，雖然暗示可能會發射彈道飛彈，實際上卻未發射，讓人有點「雷聲大雨點小」的感覺。

報導引述日本防衛省官員指出，中國這次劃定的演習區比上次更貼近台灣，研判中國可能刻意避免刺激日本。相關人士認為，中國可能是擔心已因戰機雷達照射等事件而惡化的日中關係，在此時此刻若再繼續僵持，對本身沒有任何好處。

