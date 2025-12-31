M1A2T戰車首度投入立即備戰操演 第二批次持續換裝中

隸屬三戰區裝甲584旅的M1A2T戰車，30日因應中共對我發動針對性圍台軍演，便迅速投入立即備戰操演，前往戰術位置進行臨戰準備。（軍聞社X帳號）

〔記者陳治程／台北報導〕中國解放軍東部戰區本周無預警發動「正義使命-2025A」軍演，協同海、空及火箭軍兵力及中國海警船在我國周邊聯合演訓，更派遣遠火兵力朝我南、北外海發射火箭彈；對此，國軍各作戰區旋即實施立即備戰操演，就連最新成軍的M1A2T戰車也首度加入任務，並同步推動第二批次換裝訓練，持續強化陸軍整體防衛戰力。

解放軍東部戰區29、30連二日在我國周遭海、空域發動「正義使命-2025A」軍演，截至昨日下午三時，國軍一共偵獲軍機130架次、14艘軍艦及8艘公務船在台海周邊活動；因應中共針對性軍演，國軍各作戰區相繼派遣戰備部隊編組，以立即備戰操演實施臨戰準備，其中，北部的第三作戰區也首度派遣裝甲584旅的M1A2T戰車投入任務，機動前往戰術位置。

國軍是在去（2024）年底接收首批38輛M1A2T戰車，今年7月在裝訓部首度公開射擊後，10月由裝甲584旅聯兵三營率先換裝；23日凌晨，該戰車首度參與例行戰備偵巡，在所屬責任境地內模擬關鍵基礎設施防護，也讓外界一堵「台版艾布蘭」出營壓馬路的堅實身影。

陸軍裝甲兵訓練指揮部30日持續在坑子口靶場實施M1A2T戰車換裝訓練，並進行實彈射擊課目。（軍聞社X帳號）

與此同時，裝訓部也正進行新式戰車第二批次的換裝訓練。綜合射擊通報資訊，陸軍本月中至月底排定9天在新竹坑子口靶場實施「地面武器射擊」；明年1月2日起則將選定20天，接續在坑子口靶場進行訓練，並將執行夜射課目。

我國向美採購108輛M1A2T戰車，目前已接收80輛，最後一批28輛戰車預劃明（2026）年第一季交付，至於第二批換裝訓練則預劃下（1）月結訓，並將視訓練成效擇期成軍。

