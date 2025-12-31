與台灣同款！德國砸561億採購8架MQ-9B無人機 強化反潛戰力

德國採購的MQ-9B「海上衛士」無人機未來將升級反潛構型，其翼下可掛載聲納浮標發射器。圖為MQ-9B投放浮標進行反潛作戰的示意圖。（圖取自GA-ASI官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕因應俄羅斯在波羅的海與北大西洋日益嚴峻的潛艦威脅，德國海軍決定引進新一代無人偵察利器。海軍專業媒體《Naval News》報導，德國聯邦議院預算委員會已批准採購4套、共計8架MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機系統，總金額約15.2億歐元（約新台幣561億元）。這款無人機也是台灣向美採購的同型機種。

報導引述消息人士指出，這筆高達15.2億歐元的合約將由北約支援與採購署（NSPA）代為執行，經費來源包括德國國防特別基金與常規預算。合約內容除8架MQ-9B無人機外，還包含地面控制站、備用零件，以及首2年的飛行機組員訓練服務。新機預計於2028年至2030年間交付，並將部署於德國北部的諾德霍爾茲（Nordholz）海軍航空基地。

值得注意的是，這批無人機將在2031年至2032年間進行升級，配備「反潛作戰」（ASW）構型。這代表MQ-9B不僅能執行水面監視，屆時更將具備投放聲納浮標、協助獵殺敵方潛艦的能力。德國海軍強調，引進MQ-9B將能與同樣操作該型機的英國、加拿大等北約盟國產生顯著的協同效應，共同建構標準化的海上監控網。

填補法德合作破局缺口 搭配P-8A執勤

此採購案名為「海上空戰系統無人組件」（uMAWS）。原本德國與法國計畫共同開發下一代海上巡邏機（MAWS），但因雙方對發展路徑無法達成共識，德國最終選擇與美國合作，先行採購美製P-8A「海神」巡邏機作為過渡方案，如今再補強MQ-9B無人機，形成「有人機加無人機」的高低配偵蒐組合。

德國基民盟（CDU）國防委員會發言人恩斯特（Bastian Ernst）表示，儘管時程緊湊，但這套系統將對德國聯邦國防軍的反潛能力做出重大貢獻，當務之急是同步建立操作無人機所需的基礎設施。

