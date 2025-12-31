飛機快打光了？俄軍事專家公開表示 應向北韓借Su-25投入烏克蘭戰爭

俄羅斯軍事專家公開表示，應向北韓借用蘇聯時期的Su-25攻擊機來支援。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續中，俄羅斯尋求北韓援助攻烏，不只實際派兵進駐前線交火，現有俄羅斯軍事專家公開表示，應向北韓借用蘇聯時期的Su-25攻擊機來支援戰爭。

軍聞網站「Defence Blog」報導，俄羅斯軍事專家赫魯斯塔列夫（Vladimir Khrustalev）公開表示，俄應租賃北韓的Su-25攻擊機用於烏克蘭戰爭，他分析指出，北韓空軍建軍80週年慶祝活動時，被發現Su-25掛載了一枚外型方正的神祕飛彈，外觀上極度神似德國與瑞典研發的「金牛座」（Taurus）巡弋飛彈。

赫魯斯塔列夫指出，這款飛彈據信是北韓第一枚遠程空對地飛彈，預估其射程更遠、精度更高，比非制導火箭更勝一籌。

他認為，從北韓租賃Su-25並將其部署到作戰中對俄羅斯來說是一個務實的選擇，對俄羅斯來說能夠擴大作戰機隊規模，並使用精確導引飛彈而不是非導引火箭。

北韓可以獲得財政補償、實戰經驗、飛行員飛行時間和飛機維修等，而且面臨的風險有限，因為使用精準導引武器可以在防空射程外活動，減少飛行員的危險。

