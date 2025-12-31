中共船隻侵擾我水域 現觀科技推「電信多感測」構想助力海上監偵

海巡署金馬澎分署25日偵獲中國海警船「14605」、「14606」及「14609」三艘船採「一路縱隊」模式，自大膽島南方水域闖入金門禁限制水域。（金門海巡隊提供）

〔記者陳治程／台北報導〕印太情勢不斷升溫，除北韓彈道飛彈及核威脅、南海主權爭議外，甫落幕的解放軍「正義使命」軍演，中國海警船也再度繞台巡邏、包圍外離島，而台海平時更不乏中國商船、漁船對我發動灰色地帶襲擾，相關事件層出不窮，對此，現觀科技表示，若海上監偵能以「非典型」電信感測搭配傳統雷達監測，將可進一步提升我國海洋安全。

西太平洋地區近年主權爭議不斷，持續衝擊鄰國海洋安全。國安局長蔡明彥10月底曾表示，中共船艦近期頻繁進出金門禁限制水域，試圖提升我國海巡水上監控難度，他當時說明，中共相關行徑至少有8種樣態，包含關閉AIS、冒用他船水上行動業務識別碼（MMSI）等異常行為，而國民黨立委陳永康也示警，中共船隻「混航偽裝」情形嚴重，恐對金門安全構成潛在威脅。

圖為現觀科技「Covmo」行動網路優化定位平台運作畫面。該公司表示，海上通訊除衛星、無線電，也仰賴近岸時的行動通訊，若能掌握相關軌跡，並搭配無人機觀測，可望提升海上監偵整體效率。（現觀科技官網）

對此，現觀科技表示，在中方頻派非軍用船隻對我襲擾的背景下，要期待這些可疑船隻依法行動並不實際，且近年許多小船改用玻璃纖維強化塑膠（FRP）材質、雷達回波相對低，單靠傳統雷達偵蒐難度高，反而突顯電波定位、影像分析等多重感測方式的整合潛力。該公司分析，船員出海時往往會仰賴鄰近陸地的行動通訊，若能掌握船員這期間的訊號軌跡，便能迅速掌握位置、有效應處。

該公司進一步分析，當不明船隻進入外離島領海、禁限制海域時，可結合外島基地台進行電波三角定位、Cell ID 輔助判識，再派遣無人機即時追蹤，建構從岸基到海、空的立體監控網絡，並透露部分涉及海權爭議的國家，已運用類似手段加強海上監偵能力，有效掌握他國可疑的海上動態。

以大數據起家的現觀科技，長年深耕電信領域，運用海量分析能力為企業提供行為洞察，助攻精準行銷與後續營運決策；近年來則攜手警政體系，以既有能力為基礎，協助掌握即時異常轉帳、可疑門號通聯，串聯ATM、基地台與影像系統等硬體迅速追查「車手」動線，展現維護社會安全的「打詐」成果。

不過，相關應用目前仍處於研議階段，最大挑戰在於軟硬體整合，以及無人機、船舶與基地台之間的系統協同，後續發展仍有待觀察。

