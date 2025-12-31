左營二軍港擴建工程28億補償 地方漁民憂施工衝擊漁場

海軍左營第二軍港擴建工程影響高雄沿海漁民作業與漁場生態。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕海軍左營第二軍港擴建工程影響高雄沿海漁民作業與漁場生態，行政院核定補償計畫，海軍編列近28億元經費，將自2026年起分年補償受影響的梓官等區漁會，地方漁民憂心施工恐改變海流、衝擊漁場，盼補償金額與發放時程能確實到位，避免影響生計。

蚵仔寮漁港因出海口緊鄰海軍左營第二軍港擴建北防波堤工程，受影響程度最大。（記者蘇福男攝）

依影響評估，補償對象以梓官、彌陀、永安3漁會為主，其中，蚵仔寮漁港因出海口緊鄰北防波堤工程，受影響最大的梓官區漁會，約可獲10至12億元補償，彌陀區漁會補償金約6至8億元，永安區漁會約3至5億元，其餘相關漁業單位約2至3億元，合計約28億元，補償項目涵蓋漁港改善、漁業經濟損失、漁船繞道油耗及生態復育等，將分4至5年撥付，須由各漁會提出計畫後核定執行。

梓官區漁會表示，全案尚需與漁民討論細節，暫時不便受訪表示意見，不少地方漁民憂心施工恐改變海流、衝擊漁場，盼補償金額與發放時程能確實到位，避免影響生計，並希望後續補償與漁場影響評估，漁民能參與監督，另有漁民期盼生態復育與港口改善能盡快推動，確保漁業資源能維持與恢復。

