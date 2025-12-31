普廷廷秀肌肉反露餡？美「破解」榛果樹飛彈藏身處：就在廢棄基地

俄羅斯國防部30日公布畫面，證實部署於白俄羅斯的「榛果樹」極音速飛彈系統已正式進入戰備值勤。圖為該型機動飛彈發射車在護衛下行駛於林間道路。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國防部30日高調發布影片，首度展示新型「榛果樹」（Oreshnik）極音速飛彈系統在白俄羅斯的部署實況，試圖對西方展現核威攝力量。然而，這場精心策劃的武力展示卻遭美方情報狠狠打臉。據《CNN》報導，儘管俄方影片刻意隱去地標，美國研究人員仍透過衛星影像分析，精確鎖定這些飛彈就藏身於白俄羅斯東部的「廢棄空軍基地」。

俄國防部釋出的畫面顯示，巨大的飛彈發射車行駛於白俄羅斯的林間道路，並由特種部隊覆蓋偽裝網。這種「公路機動」（Mobile）部署模式，旨在利用森林掩護提高生存率，讓敵人難以鎖定。

請繼續往下閱讀...

然而，這種神祕感維持不到一天。兩名美國研究人員向媒體證實，經比對衛星影像特徵，俄軍極可能是將這批核武載具部署在白俄東部的一處前空軍基地。這顯示即便俄軍試圖隱蔽，其戰略資產的動向仍在西方衛星的嚴密監控之下。

盟友洩底：數量不超過12套

此外，普廷的堅定盟友、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）也不小心洩漏了關鍵情報。他公開證實，部署在白俄境內的「榛果樹」系統數量「不會超過12套」。分析指出，這個數字戳破了俄方試圖營造的「大規模威脅」假象，顯示該型飛彈的產能或部署規模目前仍相當有限。

俄羅斯試圖隱匿「榛果樹」極音速飛彈的部署地點，卻遭美方情報打臉。美國研究人員透過這張攝於2025年11月16日的衛星影像分析，精確鎖定該型飛彈極可能藏身於白俄羅斯東部靠近邊境的「克里切夫-6」（Krichev-6）廢棄空軍基地。（路透）

儘管普廷誇口「榛果樹」擁有10倍音速、無法被攔截，但美方官員對此反應冷淡。一名美國官員私下評估，這款武器雖然聲勢浩大，但「不被視為戰場上的遊戲規則改變者」（Game-changer）。西方專家認為，克里姆林宮大動作將中程飛彈推向北約邊境，更多是為了掩飾其在烏克蘭常規戰場上的僵局，企圖以核威攝阻止西方繼續軍援基輔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法