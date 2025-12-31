戰事再升級！普廷下令2026年擴大緩衝區 俄軍直指蘇梅、哈爾科夫

俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（右）31日表示，總統普廷（左）已下令於2026年擴大在烏克蘭東北部的「緩衝區」。圖為兩人29日出席會議。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭勢將持續至2026年，且戰火有擴大趨勢。俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）31日向俄媒證實，總統普廷已正式下達指令，要求軍方在2026年擴大位於烏克蘭東北部的「緩衝區」（Buffer zone），範圍明確指向蘇梅（Sumy）與哈爾科夫（Kharkiv）地區。

據《路透》引述俄羅斯官媒RIA報導，格拉西莫夫在視察負責東北戰線的「北方集團軍」時發表上述言論。他指出，普廷已命令部隊在2026年必須擴大緩衝地帶。該集團軍自2024年初成立以來，始終試圖將烏軍推離俄羅斯邊境，以防範俄國別爾哥羅德（Belgorod）等地區遭受跨境砲擊。

這項命令發布的時機極為敏感。俄方日前剛指控烏克蘭企圖以無人機襲擊普廷官邸，雖然烏方嚴詞否認並斥為捏造，但格拉西莫夫此時宣布2026年的擴張計畫，被外界視為俄方正藉機為升級戰事預留伏筆。

普廷此前多次宣稱，建立緩衝區是保護俄羅斯領土的必要手段。然而，基輔方面堅決回絕此一說法，認為這只是莫斯科合理化其深入侵占烏克蘭領土的藉口。烏克蘭總統澤倫斯基先前曾針對俄方對蘇梅與哈爾科夫的圖謀痛批極其「瘋狂」，並強調烏軍將全力阻擊。

報導分析指出，格拉西莫夫宣布將在2026年進一步推進，顯示俄方暫無停火意願，這也讓剛露出曙光的和平談判前景再度蒙上陰影。目前俄軍距離東北部大城哈爾科夫與蘇梅的戰線依然緊繃，隨著2026年擴張令的下達，該區域的平民恐面臨更長期的戰火威脅。

