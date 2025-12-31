自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

不滿「威海計畫」建左營二軍港損漁民權益 高雄區漁會發聲明

2025/12/31 15:55

不滿國防部「威海計畫」損害漁民權益，高雄區漁會發出嚴正聲明。圖為高雄區漁會漁業大樓。（記者洪定宏攝）不滿國防部「威海計畫」損害漁民權益，高雄區漁會發出嚴正聲明。圖為高雄區漁會漁業大樓。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕國防部啟動「威海計畫」興建左營二港口，因影響漁民權益甚鉅，海軍司令部提出補償計畫，但高雄區漁會不領情，認為茲事體大，今天下午發出嚴正聲明。

高雄區漁會指出，高雄漁民長期深受軍、商港法規雙重夾擊，就算漁場近在咫尺，卻因法規限制，始終無法取得「專用漁業權」，更常因誤入5海浬禁區，面臨高額裁罰。

高雄區漁會表示，這些制度限制迫使漁船必須繞道遠行，不僅大幅增加油耗與時間成本，更長期壓縮漁民生計。政府推動「威海計畫」擴建左營軍港之際，更應趁此契機，全面檢討不合理的禁限制海域及其利用。

高雄區漁會理事長黃一茂特別強調，漁民全力支持國防建設，但必須有法規鬆綁與合理補償並行，才是真正的基層正義。

因此，高雄區漁會提出3點要求：

一、全面盤點禁限制區：重新劃設合理作業範圍，保障漁民在自家門口捕魚的權利。

二、制度性鬆綁：解決因軍商港擴張導致漁權消失的結構性問題。

三、完善安全通道：在二港口規劃明確漁船路權，避免漁民誤觸法規。

