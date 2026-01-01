詭！共軍宣稱結束軍演 28機艦、2空飄氣球出沒台海周邊

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國昨天（2025年12月31日）片面宣稱結束對台針對性軍演，並已完成各項任務，然軍機艦仍持續出現於我應變區。我國國防部秉「料敵從寬」原則，仍維持適切應變機制，今天並公布昨上午6時至今上午6時，仍偵獲中共3架次軍機、17艘海軍艦艇及8艘公務船，以及2顆空飄氣球在台海周邊活動。

中共東部戰區官方社群昨發布聲明，聲稱其組織的「正義使命-2025」演習，已圓滿完成各項任務，此舉全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。 對此，我國防部昨晚示警，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。

國防部今天公布，自今上午6時回推24小時內，仍偵獲中共軍機3架次、海軍艦艇17艘及公務船8艘，持續在台海周邊活動。示意圖顯示，共機活動主要分為兩部分，昨日上午8時35分至中午12時50分間，主戰機計2架次於台灣海峽中線以西活動。另一波為昨日上午11時55分至下午1時20分間，偵獲輔戰機1架次進入我西南空域。

值得注意的是，中共曾於29日出動1顆空飄氣球飛越我北部海空域，昨又再度放出2顆空飄氣球擾台。其中1顆於昨日下午4時20分偵獲，位於台中西北60浬、高度3萬呎，於下午5時45分消失；另1顆於昨日晚間10時30分偵獲，位於台中北方30浬、高度3萬2000呎，於晚間11時50分消失 。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

