美國國防巨擘洛馬拿下103.1億元對台IRST軍售合約

美國國防巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）獲得一份涉及對台軍售合約，用於滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，美國國防巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）獲得一份涉及對台軍售合約，用於滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」。

美國五角大廈週三（12月31日）發出聲明，宣布洛克希德馬丁獲得1份對台灣軍售的合約。這份合約最高金額為3.285億美元（約新台幣103.1億元），其中1.573億美元（約新台幣49.37億元）的軍售資金已在簽約時撥付。

根據聲明指出，這份合約內容包括採購和交付55套紅外搜索與追蹤（IRST）Legion增強型感測器模組、處理器以及相關容器，以滿足台灣空軍的緊急作戰需求。合約相關工作將在佛羅里達州奧蘭多市進行，預計於2031年6月完成。

洛克希德馬丁12月31日股價收在483.67美元，跌幅0.89%。

