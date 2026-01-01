普廷控烏克蘭無人機攻擊官邸 美CIA：並沒有

美國中央情報局（CIA）評估認為，烏軍在俄羅斯發動的無人機攻擊，目標並非是普廷住所。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯政府2025年12月29日指控烏克蘭派遣91架無人機攻擊總統普廷位於諾夫哥羅德州（Novgorod）的官邸，針對俄方說法，烏克蘭總統澤倫斯基則反駁，強調這是俄方慣用的假旗（False flag）行動。美國官員31日指稱，美國中央情報局（CIA）評估認為，烏軍在俄羅斯發動的無人機攻擊，目標並非是普廷住所。

根據《CNN》報導，美國國安高層發現，烏克蘭在近期的無人機襲擊中，並沒​​有把普廷或官邸作為目標，CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）31日已向川普匯報相關情資。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯29日公開指控烏克蘭試圖攻擊普廷，當時川普對媒體表示，普廷有在電話中向他提及此事，川普說「我不喜歡這件事，這不太好」，並形容自己在聽到俄羅斯這項指控時「非常憤怒」。當時川普也坦承俄羅斯此項指控「有可能」是假的，並聲稱「不過普廷總統告訴我，確實有這件事」。

消息人士指出，雷克里夫向川普簡報聲稱，中情局並不認為俄方這項指控屬實，川普的立場似乎轉為懷疑態度，31日在「真實社群」（Truth Social）上轉發了一篇《紐約郵報》的社論，標題是「普廷『遭攻擊』的虛張聲勢顯示，阻礙和平的其實是俄羅斯」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法