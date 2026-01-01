自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

普廷控烏克蘭無人機攻擊官邸 美CIA：並沒有

2026/01/01 11:28

美國中央情報局（CIA）評估認為，烏軍在俄羅斯發動的無人機攻擊，目標並非是普廷住所。（歐新社）美國中央情報局（CIA）評估認為，烏軍在俄羅斯發動的無人機攻擊，目標並非是普廷住所。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯政府2025年12月29日指控烏克蘭派遣91架無人機攻擊總統普廷位於諾夫哥羅德州（Novgorod）的官邸，針對俄方說法，烏克蘭總統澤倫斯基則反駁，強調這是俄方慣用的假旗（False flag）行動。美國官員31日指稱，美國中央情報局（CIA）評估認為，烏軍在俄羅斯發動的無人機攻擊，目標並非是普廷住所。

根據《CNN》報導，美國國安高層發現，烏克蘭在近期的無人機襲擊中，並沒​​有把普廷或官邸作為目標，CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）31日已向川普匯報相關情資。

俄羅斯29日公開指控烏克蘭試圖攻擊普廷，當時川普對媒體表示，普廷有在電話中向他提及此事，川普說「我不喜歡這件事，這不太好」，並形容自己在聽到俄羅斯這項指控時「非常憤怒」。當時川普也坦承俄羅斯此項指控「有可能」是假的，並聲稱「不過普廷總統告訴我，確實有這件事」。

消息人士指出，雷克里夫向川普簡報聲稱，中情局並不認為俄方這項指控屬實，川普的立場似乎轉為懷疑態度，31日在「真實社群」（Truth Social）上轉發了一篇《紐約郵報》的社論，標題是「普廷『遭攻擊』的虛張聲勢顯示，阻礙和平的其實是俄羅斯」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中