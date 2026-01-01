自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

艦隊分署全天候戒備應對中國軍演 海巡之友力挺海巡第一線

2026/01/01 11:32

海委會海巡署因應「正義使命-2025」聯合軍事演習，海巡同仁堅守崗位，全天候執行海上監控與各項應處任務，海巡之友總會、艦隊分會及北部分會到海巡署艦隊分署，慰勉海巡人員執勤辛勞，當海巡堅實後盾。（海巡提供）海委會海巡署因應「正義使命-2025」聯合軍事演習，海巡同仁堅守崗位，全天候執行海上監控與各項應處任務，海巡之友總會、艦隊分會及北部分會到海巡署艦隊分署，慰勉海巡人員執勤辛勞，當海巡堅實後盾。（海巡提供）

〔記者吳仁捷／新北報導〕中國人民解放軍東部戰區發布「正義使命-2025」聯合軍事演習，海委會海巡署第一線海巡同仁堅守崗位，全天候執行海上監控與各項應處任務，海巡之友總會、艦隊分會及北部分會到海巡署艦隊分署，慰勉海巡人員執勤辛勞，表達關懷與支持，當海巡堅實後盾。

中國聯合軍演對我國周邊海、空域展開之際，海巡同仁即迅速返回崗位，面對高度警戒情勢，不畏風浪、義無反顧挺身而出，不分晝夜堅守海上第一線，守住海疆及國人平凡而安穩的日常，海巡之友總會與艦隊分會、北部分會及顧問團等人，到淡水艦隊分署，向辛勞的海巡同仁表達感謝與鼓勵，肯定海巡同仁長年默默付出，傳達社會各界對海巡工作的支持。

艦隊分署表示，面對區域安全情勢與各項灰色地帶挑戰，將秉持依法行政、專業冷靜原則，與相關單位密切合作，確保海域情勢可控與航道安全；同時也感謝海巡之友總會、艦隊分會、北部分會及社會大眾長期以來的支持與關懷，這份來自後方的溫暖，正是支撐第一線同仁持續守護海疆、捍衛國家主權的力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中