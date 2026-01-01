艦隊分署全天候戒備應對中國軍演 海巡之友力挺海巡第一線

海委會海巡署因應「正義使命-2025」聯合軍事演習，海巡同仁堅守崗位，全天候執行海上監控與各項應處任務，海巡之友總會、艦隊分會及北部分會到海巡署艦隊分署，慰勉海巡人員執勤辛勞，當海巡堅實後盾。（海巡提供）

〔記者吳仁捷／新北報導〕中國人民解放軍東部戰區發布「正義使命-2025」聯合軍事演習，海委會海巡署第一線海巡同仁堅守崗位，全天候執行海上監控與各項應處任務，海巡之友總會、艦隊分會及北部分會到海巡署艦隊分署，慰勉海巡人員執勤辛勞，表達關懷與支持，當海巡堅實後盾。

中國聯合軍演對我國周邊海、空域展開之際，海巡同仁即迅速返回崗位，面對高度警戒情勢，不畏風浪、義無反顧挺身而出，不分晝夜堅守海上第一線，守住海疆及國人平凡而安穩的日常，海巡之友總會與艦隊分會、北部分會及顧問團等人，到淡水艦隊分署，向辛勞的海巡同仁表達感謝與鼓勵，肯定海巡同仁長年默默付出，傳達社會各界對海巡工作的支持。

艦隊分署表示，面對區域安全情勢與各項灰色地帶挑戰，將秉持依法行政、專業冷靜原則，與相關單位密切合作，確保海域情勢可控與航道安全；同時也感謝海巡之友總會、艦隊分會、北部分會及社會大眾長期以來的支持與關懷，這份來自後方的溫暖，正是支撐第一線同仁持續守護海疆、捍衛國家主權的力量。

