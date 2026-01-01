150公里射程！海馬士變強了 洛馬成功試射增程型GMLRS

洛克希德·馬丁公司成功利用海馬士（HIMARS）系統試射新型「增程導引火箭」（ER GMLRS），驗證其射程與精準度大幅提升。（圖取自洛馬官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕多國採用的「海馬士」（HIMARS）火箭系統戰力將迎來重大升級。據《英國國防期刊》（UK Defence Journal）報導，美國軍工巨擘洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）已成功在白沙飛彈靶場完成「增程型精準導引火箭」（ER GMLRS）的飛行測試，擊中112公里外的目標。這款新彈藥的設計射程高達150公里，足足是現有標準型火箭的2倍，將大幅擴充海馬士系統的打擊半徑。

報導指出，此次測試使用的是海馬士發射器，試射了裝配「替代彈頭」（Alternative Warhead）的ER GMLRS。洛馬公司表示，ER GMLRS的設計最大射程為150公里，不僅比現役GMLRS火箭彈的射程增加一倍以上，更關鍵的是，它完全相容於現有的HIMARS及M270A2多管火箭系統（MLRS）。這意味著部隊無需更動現有編制或硬體架構，僅需更換彈藥，即可具備長程打擊能力。

請繼續往下閱讀...

鎖定印太需求 2026年擴大測試

洛馬公司精準火力副總裁格里瑟（Dave Griser）指出：「ER GMLRS在我們合作夥伴信任的平台上，提供了所需的延伸射程。這次成功展示證實了它能在雙倍距離外，可靠地對點目標與面目標進行精準打擊。」

洛馬強調，這項新能力將擴大部隊的任務範圍，包括壓制敵方防空系統（SEAD）以及打擊高價值或時間敏感目標。報導特別提到，洛馬將此計畫定位為「多國共享的火力能力」，並將市場需求直接連結到歐洲與「印太地區」。隨著2026年上半年將進行更多由士兵主導的測試，這款增程火箭預計將成為美軍及其盟友在印太戰場抗衡威脅的關鍵利器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法