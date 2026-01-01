美陸軍新一代直升機MV-75今年預量產 為接班「黑鷹」鋪路

美國陸軍的MV-75「未來長程突擊航空器」，採用的是貝爾直升機V-280「勇者」設計方案。（美國陸軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍去（2025）年中正式拍板「未來長距離突擊航空器」（FLRAA）的正式方案，由貝爾直升機的MV-75出線，未來將倚重其垂直起降能力擔負特殊作戰任務，逐步接替現役的「黑鷹」直升機。外媒報導指出，根據美國戰爭部最新預算規劃，該機預劃在今（2026）財年展開量產準備，加速美軍提升兵力投射、作戰能量。

軍聞媒體「Army Recognition」報導，根據五角大廈相關預算和專案規劃文件顯示，美陸軍的FLRAA計畫將於2026財年進入新階段，相關預算將用以推動關鍵設計審查（CDR）、原型機組裝及飛行測試，以及小批量生產的規劃，並持續精進開放式數位化系統架構的量產先導工作。此外，該資金還將啟動該機「醫療後撤」（MEDEVAC）衍生型的研發工作，拓展該機在未來戰場的多元任務戰力。

目標接班美陸軍現役UH-60「黑鷹」（Black Hawk）直升機家族的「未來長距離突擊航空器」計畫，去年5月正式選定貝爾直升機的V-280「勇者」作為最終方案，成功擊敗塞考斯基－波音（Sikorsky-Boeing）聯手打造的SB-1共軸雙旋翼直升機，並獲賦MV-75的軍用設計型號，代表其多工、特戰（M），且具垂直起降（V）能力的任務定位。

美陸軍MV-75傾斜翼直升機，其最大的改進在於發動機艙和旋翼，相較現役的V-22「魚鷹」（Osprey），該機僅需轉動旋翼即可轉換飛行模式，大幅精簡機件設計、成本提高可靠度；綜合公開資訊，該機巡航速度達280節（約518公里／時），作戰半徑超過800浬（1480公里），最大人員酬載可達 12 員。首批MV-75最快明（2027）年投入小批量生產，並同步進行作戰測評，加速服役。

