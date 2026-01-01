死神變獸神！美軍MQ-9無人機掛載「10枚地獄火」 創實戰紀錄

美軍MQ-9A「死神」無人機在波多黎各被拍到掛載多達10枚AGM-114地獄火飛彈（紅框處）。該機透過M299四聯裝與M310雙聯裝發射架的複合掛載，展現驚人的「野獸模式」火力，單機即可對敵方船團進行高密度打擊。（圖取自The Aviationist／Reuters）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國川普政府對拉丁美洲的軍事施壓持續升級，連無人機的火力配置都打破紀錄。權威航空媒體《The Aviationist》報導，部署在波多黎各的美軍MQ-9A「死神」（Reaper）無人機，近期被拍到在執行任務時掛載多達10枚AGM-114「地獄火」飛彈。這是MQ-9服役以來，在實戰部署中已知的最大掛載量，被視為展現其對加勒比海目標進行高密度精準打擊的能力。

報導指出，根據飛行追蹤數據與現場照片，至少有9架美國空軍MQ-9A無人機已進駐波多黎各的拉斐爾．赫南德茲機場（Rafael Hernández Airport），支援南方的反毒與施壓委內瑞拉行動。

過去MQ-9的標準掛載通常為4枚地獄火飛彈。然而，《路透》於2025年12月27日拍攝的照片顯示，一架MQ-9的機翼下掛載了驚人的10枚飛彈。軍事專家分析，該機利用「M299四聯裝」與「M310雙聯裝」發射架的組合，達成左右翼各掛載5枚飛彈的配置。這種「野獸模式」（Beast Mode）的火力，甚至超越了許多傳統武裝直升機。

除了飛彈，這些無人機還掛載了副油箱以及型號不明的感測莢艙（可能是電子戰或通訊截聽系統），顯示其任務需求包含長時間滯空與多目標打擊。分析指出，這種極限掛載配置，非常適合用於應對海面上的「小艇船隊」或地面車隊，能由單一架次無人機執行連續攻擊，這與美軍近期在該海域擊沉運毒船隊的戰術需求吻合。

這項戰術對台灣防衛極具啟發。我國採購的4架MQ-9B「海上衛士」無人機雖以偵蒐為主，但美軍此次實證了該機型驚人的火力擴充潛力。若比照此掛載模式，MQ-9將能從空中雷達轉變為「海上殺手」，單機即可對共軍密集的登陸舟波（Boat waves）執行多目標的連續精準獵殺，成為我軍「殲敵於水際」的不對稱作戰利器。

And a few days later we have now beat that record with a total of 10x AGM-114 Hellfires on a single unit.



Armed with a pair of 4x racks and a single 2x rack. https://t.co/PaqNBxSzXf pic.twitter.com/L1YauZlk4u — SA Defensa （@SA_Defensa） December 27, 2025

