美宣布交付洛馬百億大單 為台生產55具IRST莢艙 鎖定匿蹤戰機

F-16進氣口邊的「軍團筴艙」（Legion Pod），就是紅外線搜索追蹤系統（IRST）。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國解放軍殲-20（J-20）匿蹤戰機的威脅，台灣空防戰力將獲得關鍵補強。美國國防部週三（31日）正式公告，軍工巨擘洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）已獲得總價上限3.285億美元（約新台幣102.8億元）的合約，將為台灣空軍生產55具先進的「紅外線搜索追蹤」（IRST）莢艙。

五角大廈在聲明中罕見強調，此採購是為了滿足台灣的「緊急作戰需求」（urgent operational need）。

請繼續往下閱讀...

事專家指出，這批裝備的戰術價值極高。此次採購的是名為「軍團」的紅外線搜索暨追蹤莢艙（Legion Pod）。在現代空戰中，面對具備匿蹤設計、雷達反射截面積（RCS）極小的共軍殲-20或殲-35戰機，傳統雷達往往難以鎖定。而IRST系統透過偵測飛機發動機排出的紅外線熱源，能「被動」搜索敵機，不僅不會發出雷達波暴露自身位置，更不受共軍強烈的電子干擾影響，被視為F-16V戰機的「反匿蹤」殺手鐧。

預計2031年完成部署 強化不對稱戰力

據《路透》報導，這份合約包含55具IRST莢艙、處理器及相關設備。目前美方已撥付1.573億美元（約新台幣49.2億元）啟動資金，生產工作將在佛羅里達州奧蘭多進行，預計於2031年6月全數完成。

此合約的落實，正值共軍剛結束代號「正義使命-2025」的大規模圍台軍演之際，時機點引發關注。川普政府此前已批准高達111億美元（約新台幣3443億元）的對台軍售案，顯示華府正加速協助台灣構建能因應高科技威脅的不對稱防衛能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法