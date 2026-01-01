（有片）工兵軍官「快嘴」獻聲 國軍《Ｗe Promise》新曲致敬三軍官兵

〔記者陳治程／綜合報導〕中共去（2025）年底對我無預警發動圍台軍演，接連實兵演訓、實彈射擊對國軍戰備造成龐大壓力，歲末年終之際的突發態勢讓許多官兵不得不捨棄休假，返回部隊進駐第一線。為致敬官兵整年辛勞，國軍官媒選擇2026年首日發布年度形象新曲《We Promise》、邀請工兵軍官快嘴獻聲，在新潮編曲中幹練呈現「護家衛國」精神。

憲兵快反連官兵執行重機駕駛訓練。（取自軍聞社）

國軍官媒《軍聞社》今日報導，時值新年元旦，國防部最新形象影片既原創歌曲《We Promise》，以電子嘻哈、管弦樂交織的配樂為底，穿插三軍部隊從山巔到海濱、從日出到深夜的護國身影，用創新的音樂風格及寫實鏡頭，忠實刻劃國軍「承諾始終如一」的國防力量，讓民眾看見這群官兵在保家衛國的舞台上，綻放出的耀眼光芒。

空軍四聯隊F-16V飛行訓練。（取自軍聞社）

此次影片在視覺設計上，緊扣年度建軍備戰重點，展現國軍現代化建軍的成果。包含M1A2T戰車馳騁的震撼力、海馬士多管火箭系統精準打擊的威懾力，以及無人機建構的不對稱作戰優勢，與歌曲厚實的鼓點節奏融合。不僅是國防施政的具體實績，更象徵國軍不斷與時俱進，以實力構築守護國土的鋼鐵長城。

值得一提的是，此次原創歌曲《We Promise》，是由陸軍53工兵群的呂超儒中尉和軍聞社新聞官呂尚俞少校共同創作，並由呂超儒「快嘴」獻聲。全曲在憲兵快反連「挑戰者」重機啟動，搭配「We gon' fight till the end」（我們將奮戰至最後一刻）的呼聲起頭，用「承諾」貫穿整段歌詞，並適時混入官兵演訓、讀訓等環境音，唱出每一動背後的責任與信念。

報導進一步寫道，「這首歌想傳達的，是讓人安心的力量。」當世界依然運轉、生活得以繼續，是因為每位國軍官兵堅定守在第一線。期望透過影片致敬每一位默默付出的官兵，同時向全國同胞傳達「我們在，請放心」的信念。國軍承諾，新的一年將續擔守護國家的堅實後盾。

