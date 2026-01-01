PHL-191火箭砲號稱「中版海馬士」 彈藥射程150公里起跳對台威脅大

共軍此次對台軍演並發射27枚遠程火箭，擔任射擊任務的是PHL-191遠程箱式火箭砲，PHL-191火箭砲各型彈藥的射程為150公里起跳。（路透）

〔記者羅添斌／台北報導〕共軍此次對台軍演並發射27枚遠程火箭，擔任射擊任務的是PHL-191遠程箱式火箭砲，有著中國版「中國版海馬士」的稱號，軍事專家分析指出，PHL-191火箭砲各型彈藥的射程為150公里起跳，研判此次參與軍演射擊的彈藥為370公厘火箭彈（射程300公里），若是搭配火龍系列戰術飛彈，射程則可達500至600公里，對台威脅甚大。

退役上校丶國防部前聯合情研中心副主任孫秉中發表專文指出，PHL-191遠程箱式火箭砲將會對台灣的防務構成什麼樣的威脅？這是所有台灣人民都很關切的事情，在此彙整公情稍做科普，以滿足大眾「知」的需求。

他表示，PHL-191遠程箱式火箭砲技術源頭可追溯至2010年推出的AR-3外貿型多管火箭砲；PHL-191是在AR-3技術基礎上，針對解放軍實戰需求優化而來的自用型號。2019年在70周年「國慶」閱兵式上首次公開亮相。

共軍此次對台軍演並發射27枚遠程火箭，擔任射擊任務的是PHL-191遠程箱式火箭砲，有著中國版「中國版海馬士」的稱號。（圖：取自解放軍東部戰區微博視頻號）

PHL-191以「營」或「火力組」為基本作戰單元，可根據任務靈活調整：「火力組」通常包含6輛發射車、數輛裝填車、1輛指揮車及氣象勘測車等支援車輛，適用於快速反應任務；「營」則編配有12輛發射車，配套12輛裝填車（實現「一車配一裝填車」的高效補給）及完整的指揮、偵察、保障體系，具備獨立遂行戰役級別火力打擊任務的能力。

發射車底盤採用WS2400型8×8 專用輪式車輛，總重45噸，具備強勁的越野性能和道路通行能力。其動力系統可適應高原、山地、泥濘等複雜地形，配合液壓懸掛系統，能在野外快速架設發射陣地，確保「打了就跑」的生存能力。裝填車與發射車底盤通用，可通過液壓機械臂在10分鐘內完成模組化發射單元的更換，大幅提升持續作戰能力。

PHL-191的「模組化發射單元」是其最具革命性的設計。發射車配備2個可快速更換的模組化發射單元，每個單元可相容多種口徑彈藥，實現「一車頂多型」的作戰靈活性。

孫秉中表示，2025年3月14日中國中央電視臺軍事頻道《軍工巡禮》節目首次深度揭秘了中國自主研發的劃時代武器「飛龍-60A彈砲結合智能巡飛彈」。這款新型智能巡飛彈是中國首款彈砲合一的創新武器，標誌著中國在精確打擊與智能化作戰上的重大突破。它融合了火箭砲的遠端打擊與無人機的自主偵察能力，實現全程智能化控制，重塑火箭砲在現代戰場的角色。

PHL-191火箭砲各型彈藥的射程為150公里起跳，研判此次參與軍演射擊的彈藥為370公厘火箭彈（射程300公里），若是搭配火龍系列戰術飛彈，射程則可達500至600公里，對台威脅甚大。（圖表：孫秉中提供）

飛龍-60A巡飛彈融合巡航飛彈精準打擊和無人機持久監視雙重優點，發射後可自動組網，並實時共享戰場情報。用PHL-191火箭砲一次齊射幾十枚，就能夠覆蓋大片區域，每枚彈藥均可獨立搜索鎖定目標，無需外部坐標支持。組網後，還能與其它型號巡飛彈混編，形成異構蜂群，根據各自特點智能分配任務，大幅提高打擊效率。

飛龍-60A巡飛彈價格低廉，約14萬元人民幣（約2萬美元）一枚，對比美國彈簧刀600型18萬美元，便宜甚多，便於大規模部署與運用。飛龍-60A巡飛彈的出現讓傳統火箭砲轉身成為智能作戰平台。在蜂群模式下，幾十枚同時出動，如空中特戰隊，會思考能協作，徹底顛覆傳統火力的概念。 PHL-191配備飛龍-60A巡飛彈之後，可獨立完成「發現、決策、打擊、評估」的作戰循環，可以打擊固定、活動，甚至是海上目標。對台灣的威脅不謂不大。

台海當面PHL-191遠程箱式火箭砲部隊部署現況。（圖表：孫秉中提供）

