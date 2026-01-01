匿蹤戰機無所遁形！美軍接收「最強型」神盾艦 雷達靈敏度狂增30倍

美國海軍正式接收第二艘伯克級Flight III型驅逐艦「史蒂文斯號」（DDG 128），圖為該艦進行海試畫面。（圖取自HII官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國海軍在印太地區的快速擴張，美國海軍的水面艦隊現代化迎來關鍵里程碑。軍事媒體《Army Recognition》報導，美國英格爾斯造船廠（Ingalls Shipbuilding）已於29日正式將伯克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦「史蒂文斯號」（USS Ted Stevens, DDG 128）交付給美國海軍。這也是繼傑克盧卡斯號」（USS Jack H. Lucas, DDG-125）後，美軍接收的第二艘第3版改良型（Flight III）神盾驅逐艦，其強大的雷達性能被視為未來高強度戰場的生存關鍵。

「史蒂文斯號」的核心優勢，在於搭載了雷神公司製造的AN/SPY-6（V）1防空反導雷達。這款雷達採用先進的「氮化鎵」（GaN）半導體技術，取代了過去Flight IIA型艦上的SPY-1D（V）雷達。

美軍數據顯示，SPY-6雷達的靈敏度、探測距離與目標辨識能力，較舊型雷達提升了30倍。這意味著它能在更遠的距離發現體積更小、速度更快的目標，包括敵方的匿蹤戰機（如殲-20）、巡弋飛彈甚至極音速武器，並在複雜的電子戰干擾環境下保持精準追蹤，被譽為美軍艦隊的「新神眼」。

整合神盾基線10 建構海上殺傷鏈

除了硬體升級，該艦還搭載了最新的「神盾基線10」（Aegis Baseline 10）戰鬥系統，能完美整合標準六型（SM-6）飛彈與次世代電子戰系統。報導分析，這項配置讓Flight III驅逐艦不再只是護衛角色，而是能擔任「戰區級」的防空與反飛彈指揮中樞，執行跨平台的聯合接戰任務。

為了驅動這套高耗能的雷達系統，Flight III型驅逐艦在設計上進行了大幅修改，配備了3具勞斯萊斯（Rolls-Royce）MT30燃氣渦輪發電機組，以提供強大的電力與冷卻能力。

英格爾斯造船廠總裁布蘭切特（Brian Blanchette）表示，DDG 128的交付展現了造船廠加速量產Flight III構型的動能。目前該廠還有4艘同型艦正在建造中。國防分析師指出，隨著美軍轉向「分散式海上作戰」（Distributed Maritime Operations）概念，這些具備長程偵蒐與整合防空能力的新型驅逐艦，將是美軍在2030年代因應印太爭端海域、維持海上優勢的戰略基石。

