強如以軍輪型自走砲也能接受 「西格瑪」要取代M109履帶自走砲

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以色列國防軍約有300輛老舊M109A1自走砲仍在服役，對此，以國近期開始接收「西格瑪」（SIGMA）155公厘輪型自走砲，準備取代M109系列履帶式自走砲，在強化火力的同時，也使砲兵朝自動化、網路化以及更具機動性的方向轉型。

軍聞網站「Defence Blog」報導，以色列埃比特系統公司已向以色列砲兵移交首批「西格瑪」輪型自走砲，準備分階段汰除服役多年的M109系列自走砲。預期將提升以色列砲兵部隊的火力、機動性、自動化程度，以及網路情資共享能力，使其具備更優異的反應速度及精準打擊效能。

埃比特系統公司指出，「西格瑪」輪型自走砲配備52倍徑155公厘榴彈砲，搭配全自動裝填系統，射程為M109約兩倍，最高瞬間射速可達每分鐘8發，可讓M109的7人操作減為僅需3名乘組員即可運作，甚至彈藥改採彈匣式裝填，也降低補充彈藥耗費的時間。底盤採用美國軍用車輛大廠「奧希科什防衛」公司的10×10輪型載具，具強大道路機動性。此外，該型車也裝備先進火控系統，可與以軍數位戰場網路整合，快速接收情監偵（ISR）情資並轉化為火力打擊，有效提升作戰效能。

以色列國防部表示，強化火力並非換裝「西格瑪」輪型自走砲的唯一考量，而是計畫透過精準度、速度及通聯能力的整合，將砲兵部隊打造成更具戰鬥力的部隊。

