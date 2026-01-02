自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

洛杉磯級核潛艦再多活15年 美「夏延號」完成大修延壽

2026/01/02 15:28

美國海軍洛杉磯級核攻擊潛艦「夏延號」（SSN 773），近日完成大修延壽工程（SLEP），駛離母港。（圖取自DVIDS）美國海軍洛杉磯級核攻擊潛艦「夏延號」（SSN 773），近日完成大修延壽工程（SLEP），駛離母港。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍洛杉磯級核攻擊潛艦「夏延號」（SSN 773），近日完成大修延壽工程（SLEP），包含工程核燃料更換維修（ERO）及作戰系統升級等，準備重返現役投入戰備任務，預計可延長服役10到15年。

軍聞網站「Defense Industry Europe」報導，「夏延號」1996年正式服役，為最後一艘洛杉磯級攻擊潛艦，也是首艘接受SLEP大修的艦艇，其服役年限經本次大修工程之後，也將延長至44年以上。此次大修耗資達3.15億美元，除了為核反應爐裝填新燃料之外，也針對船艙、住艙、推進系統、聲納與戰鬥系統進行全面檢修與升級，同時整合AN/BQQ-10聲納處理系統及AN/BYG-1戰管系統，使其獲得與新艦相近的戰場覺知能量，大幅提升作戰效能。

報導指出，美國海軍仍有約28艘洛杉磯級核潛艦正在服役，而接替該型潛艦的維吉尼亞級潛艦，因產能及工程進度延誤，唯恐導致美國海軍水下戰力出現缺口。因此，美軍選擇為「夏延號」進行延壽維護工程，大幅延伸其服役年限，後續也將會選擇另外6艘進行升級，以確保部隊能因應全球局勢緊張帶來的戰備壓力。

據公開資料顯示，洛杉磯級潛艦原本設計的服役年限大約30年，而經SLEP工程能以較少的時間和成本，為現役潛艦提供額外10到15年的作戰能力，有效維繫美國的水下戰力

