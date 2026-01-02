中共7艦船、2氣球擾台 國軍適切應處

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（記者方瑋立翻攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（2日）表示，自昨天（1日）上午6時起至今天上午6時止，偵獲共艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。此外，期間內亦偵獲中共空飄氣球2枚，進入我空域活動。

​有關中共空飄氣球活動，國防部指出，昨日共偵獲2枚氣球。第1枚於下午6時40分偵獲，位於基隆西北93浬，高度約3萬1000呎，直至晚間8時10分消失。第2枚於晚間8時25分偵獲，位於台中西北92浬，高度約2萬6000呎，於晚間10時05分消失。

​在海空動態方面，國防部說明，上述期間未偵獲共機，故無提供航跡圖。至於海上動態，合計偵獲中共軍艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。

​國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

