海空戰力提升特別預算已執行2千億元 雄風飛彈量產今年有160億額度

為期5年丶規模為2369億元的海空戰力提升特別預算，今年為期程的最後一年，軍方統計已執行的預算額度已經超過2000億元，今年待持續執行的主要項目，就是雄風系列反艦飛彈的量產任務，115年度待執行的預算額度仍有161億元。圖為海軍沱江級軍艦發射雄三反艦飛彈。（軍聞社）

〔記者羅添斌／台北報導〕規模達到1.25兆元的軍事特別預算，立法院進度停滯，目前連特別條例草案都還未付委，連帶造成特別預算草案也無法提出，在另一方面，為期5年丶規模為2369億元的海空戰力提升特別預算，今年為期程的最後一年，軍方統計已執行的預算額度已經超過2000億元，今年待持續執行的主要項目，就是雄風系列反艦飛彈的量產任務，115年度待執行的預算額度仍有161億元。

雄風系列國造反艦飛彈，共計生產雄二丶雄三與增程型雄三飛等三款反艦飛彈。雄二反艦飛彈的性能早已超過第一代系統，現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬（148.16公里），海空戰力發展特別預算中量產的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，而且性能更加的刁鑽，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。至於即將啟動的新一波雄風飛彈量產計畫中，精進款雄二飛彈將採用最先進設計的晶片，性能更加精進。

現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，首批雄三飛彈早在2014年就進入全戰備階段，距離現在已有12年之久，因此，在啟動新一波的雄風飛彈量產計畫時，這批雄三飛彈同樣將採用最先進的晶片，讓其威力更加的強大。

至於增程雄三飛彈的最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。去年漢光41號演習期間，增程型雄三飛彈及機動飛彈車驚鴻亮相，代表這款射程可達400公里的超音速反艦飛彈已服役加入戰備。

野戰防空系統（陸射型劍二飛彈，如圖，資料照），115年度的預算額度僅有8億元，執行已到尾聲。

海空戰力發展特別預算的項目共有8類10項，其中的雄昇飛彈丶萬劍飛彈及無人攻擊載具等3項裝備，已全數完成產製結案，並已交付軍種納入戰備行列。另外，陸基防空系統（天弓三型）及野戰防空系統（陸射型劍二飛彈），115年度的預算額度僅有2億及8億，都已快到尾聲，岸置反艦飛彈系統（雄二丶雄三與增程雄三產製的第一及第二階段）與海軍高效能艦艇的建造（第一階段及第二階段）丶海巡艦艇加裝戰時武器系統（雄二丶雄三飛彈），均按期程進行，執行率達到100%。

「萬劍飛彈系統」已率先在113年底就已結案，以萬劍飛彈系統每年產量約50枚計算，總計已有150枚量產型萬劍彈撥交空軍IDF戰機部隊使用。（資料照）



