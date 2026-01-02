自由電子報
堅稱烏克蘭空襲普廷官邸 俄軍方交付證據給美方檢驗

2026/01/02 16:38

俄羅斯堅稱烏克蘭對普廷官邸發動無人機空襲，並將相關證據交付美方。（歐新社）俄羅斯堅稱烏克蘭對普廷官邸發動無人機空襲，並將相關證據交付美方。（歐新社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏俄和平協議談判進入最終階段之際，俄羅斯指控烏克蘭對總統普廷官邸發動無人機空襲，遭烏國、歐洲堅決否認，反批莫斯科試圖擾亂協商，美國中央情報局（CIA）亦認定基輔並無空襲普廷官邸之舉。即便如此，俄方仍堅稱掌握烏國攻擊證據，且已交付美方檢驗。

據俄羅斯國防部在通訊平台Telegram發布的消息，總參謀部情報總局局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）已將無人機殘骸的控制機件交付美使館專員，「由俄羅斯專業人員對無人機導航控制器的記憶體內容進行解密後，毫無疑問地證實了無人機鎖定的攻擊目標為總統位於諾夫哥羅州的官邸。」

「華爾街日報」引述美國官員說法，經中情局評估，烏克蘭並未試圖打擊普廷位於西北部諾夫哥羅州的官邸，基輔確實試圖攻擊同區域內的軍事目標，但兩地相距甚遠；華府智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，這類攻擊指控通常會留下一些可驗證的蛛絲馬跡，例如地理定位影像、可見的防空行動、爆炸、火勢或煙霧等，卻沒有任何一項見於此案。

