親自率隊到原廠催貨 到各大航展爭取訂單 莊秀美升任漢翔總經理

漢翔公司人事改組，總經理曹進平升任董事長，漢翔副總經理莊秀美榮升總經理（如圖，漢翔公司提供），成為漢翔公司改制30年來以來首位女性總經理。

〔記者羅添斌／台北報導〕生產國造軍機丶擴大航太及無人機事業的漢翔公司人事改組，除了由總經理曹進平升任董事長之外，漢翔副總經理莊秀美榮升總經理，成為漢翔公司改制30年來以來首位女性總經理。在疫情期間、烏俄戰爭導致國造高教機原物料、關鍵性組件供應時好時壞，為讓專案順利進行，莊秀美曾帶領業管部屬數次飛往原廠「催貨」，及赴巴黎、法茵堡、新加坡等全球航展爭取航太產業訂單，可說莊秀美就是讓漢翔變的更加強大的支柱。

莊秀美在漢翔公司任職多年，曾任業務處副處長、物料處處長、經管法務處處長，109年起升任副總經理，督導工程處、物料處及資訊處，熟悉各項業務運作及公司治理營運。莊秀美同時也是現任台灣區複合材料工業同業公會副理事長、台灣區航太工業同業公會常務理事，在國際航太與國防市場具備豐富的產業經驗及宏觀視野，並多次代表公司接受國際媒體採訪，提升漢翔公司之國際能見度。

在疫情期間、烏俄戰爭導致國造高教機原物料、關鍵性組件供應時好時壞，為讓專案順利進行，莊秀美曾帶領業管部屬數次飛往原廠「催貨」。圖為國造勇鷹高級教練機。（資料照）

長期觀察國機國造及漢翔公司發展的軍事社群粉專「IDF經國號」版主指出，漢翔副總經理莊秀美榮升總經理，要用四個字形容：「實至名歸」。

版主表示，莊秀美是漢翔公司改制30年來以來首位女性總經理，長年掌管物料供應的她對漢翔業務瞭若指掌，經歷翔昇、翔展一號、翔展二號、鳳展、虹翔三號等軍機專案，20年前更與前董事長馮世寬一同構築「軍機研發投資策略之解析」，提前為高教機專案鋪路。

此外，疫情爆發、烏俄戰爭導致高教機原物料、關鍵性組件供應時好時壞，為專案順利莊秀美曾帶領業管部屬數次飛往原廠「催貨」，及赴巴黎、法茵堡、新加坡等全球航展爭取航太產業訂單。

「IDF經國號」版主指出，在漢翔公司裡，長官部屬都對莊秀美讚譽有加，期盼上任後能帶來良好風氣，提攜後進激勵年輕員工。

