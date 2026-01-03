自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

「阿飄」又來？中共稱結束軍演 國軍連3天偵獲空飄氣球擾台

2026/01/03 09:24

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台灰色地帶襲擾不止，國防部今天（3日）公布，自昨（2）日上午6時至今，合計偵獲中共11機艦擾台；另有1顆中共空飄氣球又穿越台灣上空，高度4.8萬呎。這已是國軍自中共宣稱結束對台針對性軍演後連續第3天偵獲空飄氣球擾台。

國防部今天公布，自昨天上午6時至今上午6時，合計偵獲中共軍機4架次、共艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有1架次軍機逾越台海中線，進入中部空域。

據示意圖顯示，共機活動時間介於昨日上午10時05分至下午2時05分之間，偵獲主戰機計4架次，其中1架次逾越海峽中線。在海上動態方面，合計偵獲中共軍艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。

此外，國防部也偵獲中共空飄氣球1顆，偵獲時間為昨日上午8時25分，消失時間為上午10時25分。該枚氣球偵獲地點位於台中西北57浬，高度約4萬8000呎。

這已是自上（12）月31日共軍宣稱結束對台針對性軍演後，國軍連續第3天偵獲中共空飄氣球飛越台灣本島上空，累計已有5顆。況且，中共12月29日宣布軍演當天，亦出動一顆空飄氣球飛越我北部外海空域。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

