法採購「全球之眼」預警機汰換E-3F 建新世代空中指管

法國國防採購局（DGA）上月30日與瑞典紳寶簽署合約，採購2架「全球之眼」（GlobalEye）預警機。（瑞典紳寶集團官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕法國擁有4架E-3F現役預警機，但其波音707機身停產已久，整體趨於老舊，對此法國國防採購局（DGA）上月30日與瑞典紳寶簽署合約，採購2架「全球之眼」（GlobalEye）預警機，建構法軍新世代空中指管與預警能量。

軍聞網站「Army Recognition」報導，DGA以123億瑞典克朗（約新臺幣418.4億元），採購2架「全球之眼」與相關設備、訓練、後勤服務等，讓法國成為該型預警機的第2個北約用戶，該平台已經獲得阿聯酋和瑞典兩國合約，法國的採購有望使該型機進一步擴大北約市場。2架機體預計在2029至2032年間交付完畢，合約包含額外2架的採購選擇權，讓法國視使用情況與需求，擴大機隊規模。

法國航太軍現役預警機E-3F逐漸老化，將由「全球之眼」接手。「全球之眼」採龐巴迪公司的環球6000/6500商務機為載臺，全機僅需7人操作，搭配紳寶的Erieye ER主動電子掃描陣列（AESA）雷達，偵蒐範圍300度，搜索距離超過650公里，並能偵獲458公里外的低空目標，還能探測地面、海上，甚至水上摩托等小型目標，另擁有光電感測器等裝備，具備優異的多領域偵蒐能力。

紳寶也與法國Sabena技術公司達成合作協議，共同執行將商務機改裝為「全球之眼」的工作，以期未來交付法軍發揚優異感測能量之餘，也能透過先進的多領域指管系統，成為法軍聯合作戰的關鍵指揮節點。

1978年服役的E-3預警機，則是以波音707-320型商業客機的機體改裝而成，初期採用4具普惠TF33渦扇發動機，機組員編制12人，能執行海上偵蒐、空域管理，以及戰場救援（CSAR）、人道救援等任務，英、法、德等多個北約成員國皆操作該機；不過，法軍的同型機改用CFM56系列渦扇發動機，並在10年前獲現代化升級，維繫空中預警能量。

