美女DJ楊凱涵到軍中演講 陸軍21砲指部全營區都快暴動了

知名美女DJ楊凱涵，日前受邀到陸軍21砲指部演講，風靡整個嚴肅的軍事營區，被譽為「軍中情人」。（圖：取自DJ 楊凱涵 Hannah臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕經常主持大型活動，身材火辣的美女DJ楊凱涵，日前受邀到陸軍21砲指部演講，風靡整個嚴肅的軍事營區，被譽為「軍中情人」。楊凱涵事後在個人臉書專頁上發文，詢問有無粉絲想要留言「一句話證明你當過兵？」，結果引來一長串的網友留言，紛紛自報服役時的單位，有如另類的「動員召集」。

楊凱涵是流行音樂電台知名DJ、廣播金鐘主持，經常獲邀主持各大型活動，此次是接受陸軍21砲指部邀請，分享「活動主持技巧」與經驗。她也與21砲指官兵合影，後方則以兩輛復仇者飛彈車為背景，引發網友的熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

楊凱涵接受陸軍21砲指部邀請，分享「活動主持技巧」與經驗。她也與21砲指官兵合影，後方則以兩輛復仇者飛彈車為背景，引發網友的熱烈討論。（圖：取自DJ 楊凱涵 Hannah臉書專頁）

楊凱涵說，應邀到軍中演講，真的很榮幸。久沒演講，心裡還是有一點小緊張，尤其是國軍單位，想如何讓場面既輕鬆又有收穫，但一開講又像回到主持廣播現場一樣自然，分享她主持過的各種不同活動、幕後故事、實用的小技巧，沒有稿子，全是真情流露再加點小趣味，希望這些互動和表達的眉角，不只用在主持上，也能對生活有一點幫助。

她也在臉書專頁上表示，她是軍官之女，也主持過三年軍用品展並且扮演女軍官，從小到大聽過太多男生的當兵故事，有趣、荒謬、勵志全部都有，也從這些故事得到不少啟發。比如：「不打勤不打懶，專打不長眼。」 團體生活的生存之道，在人生許多階段都受用，這次到桃園陸軍砲指部，從長官到弟兄們，居然好多都是她的忠實聽友，那份熱情和真誠，真的讓她很感動，這會是她生命裡一段非常美好的回憶，向所有為國家付出的國軍弟兄，致上最大的敬意與感謝。

楊凱涵是流行音樂電台知名DJ、廣播金鐘主持，經常獲邀主持各大型活動。（圖：取自DJ 楊凱涵 Hannah臉書專頁）

楊凱涵也在臉書上詢問有無粉絲想要留言「一句話證明你當過兵？」，結果引來一長串的網友留言自報服兵役時的單位，還有網友留言說：自己是海軍志願役士官，服役三年期間，去美國出任務一年左右，與300多人一起開一艘軍艦從美國東岸，航行回台灣，這是人生中美好的記憶。更有網友留言「在軍中看到大師姐，會暴動！！！！（因為太美）」丶「看來以後軍中情人的寶座非大師姐莫屬了!」。

經常主持大型活動，身材火辣的美女DJ楊凱涵，日前受邀到陸軍21砲指部演講，風靡整個嚴肅的軍事營區。圖為楊凱涵在去年的國際比基尼日時，在泰國華欣渡假中心，不吝展現玲瓏美妙的身材。（圖：取自DJ 楊凱涵 Hannah臉書專頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法