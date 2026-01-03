金磚國家首次聯合軍演！中國主導定名「和平意志2026」

金磚國家以貿易問題結盟，現在更準備舉辦聯合軍演，由中國擔任領頭羊。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國將於本月9至16日聯手「金磚國家」（BRICS）成員國，在南非水域舉行聯合海軍演習，由中國主導並選定代號為「和平意志2026」（Will for Peace 2026），據稱伊朗、俄羅斯都將參加，印尼和衣索比亞也將與會，這是金磚國家首次進行這類國防合作，很可能引起美國政府的警覺。

俄、伊朗、印尼、衣索比亞將參加

香港《南華早報》指出，南非國防軍表示，這次演習將展開一連串密集的聯合海上安全行動、互通性演練和海上保護系列演練，「展現各國海軍共同致力於維護海上貿易航線安全、加強聯合行動程序及深化合作，以支持和平海上安全倡議的決心」。此前，中國、俄國、南非等三國曾在2019和2023年舉行代號「莫西」（Mosi）的聯合軍演。最新一次演習原計畫去年11月舉行，但為了避免與在約翰尼斯堡舉行的20國集團（G20）峰會衝突而推遲。

請繼續往下閱讀...

北京聯合「南方國家」挑戰美國霸權

金磚國家最初由巴西、中國、俄國、印度和南非這五個新興經濟體組成，自2023年起加入伊朗、埃及、衣索比亞、印尼和阿拉伯聯合大公國等。該集團主要致力於經濟合作，儘管其在地緣政治問題上的作用日益增強，但在金磚國家框架下尚未開展任何國防合作。近年來，隨著美中競爭加劇，北京一直將金磚國家視為「南方國家」挑戰美國主導全球秩序的關鍵平台。美國總統川普曾矢言，若金磚國家採取行動挑戰美元霸權，將對其實施貿易制裁。

中國飛彈驅逐艦「唐山艦」與會

非洲新聞網站DefenceWeb報導，中國已派出052DL型飛彈驅逐艦「唐山艦」和補給艦「太湖號」參加這次演習。這兩艘艦艇隸屬於中國在亞丁灣的護航特遣部隊，近日在肯亞蒙巴薩港停留進行維護後繼續南下。伊朗和俄羅斯近日也相繼向南非派出兩艘軍艦，伊朗官媒「德黑蘭時報」更稱這次演習「不僅是一次訓練機會，更是一項安全結構戰略，使伊朗能夠獨立、自主、科學且切實地提升軍事能力」。伊朗媒體還指出，印尼和衣索比亞也將參加。衣索比亞是內陸國家，但正尋求獲得海港，並已宣布計畫在俄國援助下重建海軍。

美國國防大學「非洲戰略研究中心」中國軍事專家南圖利亞（Paul Nantulya）表示，這次演習延續中國將原本執行反海盜任務的部隊重新調配至區域演習和港口訪問的慣例，「雖然這次演習是共軍例行演練，但它仍是中國擴大軍事參與的廣泛趨勢的一環，而該趨勢很可能持續到今年。南圖利亞補充道，共軍愈來愈將自身視為一支全球性力量，與不同國家的軍隊合作增強其作戰能力，並使其能與特定夥伴實現一定程度的互相操作性。

美國麻省理工學院國際研究中心研究主任兼首席研究科學家米帕帕（Mihaela Papa）指出，中國避免組成正式的軍事聯盟，反而依靠與主要非西方夥伴的靈活安全合作，透過聯合演習來展示自身存在並提升作戰協調能力。不過，擴大聯合演習可能會削弱南非當局宣稱的中立立場，並進一步加劇南非與西方的緊張關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法