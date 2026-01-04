獨家》疑向軍方調資料太難… F-16飛官吳彥霆殉職逾7年檢仍未偵結

空軍飛官吳彥霆駕駛編號6685的F-16戰機，進行最後一趟飛行時，緩緩滑行的畫面。（資料照，陳姓航迷提供）

〔記者吳昇儒、方瑋立／台北報導〕空軍飛官吳彥霆2018年間駕駛F-16戰機參加演習，不幸撞山殉職，機體嚴重損毀，吳員只找回破碎屍塊。2021年間，家屬雖聲請國賠獲准，事後也與軍方達成和解。但不論在國賠或刑事案件審理、偵辦期間，司法機關調閱資料時，常被軍方以「機密」文件婉拒，處處碰壁，導致追究刑事責任部分，歷經7年，仍由地檢署偵辦中。

國賠案件審理期間，空軍司令部認為是交通部民航局航管人員，將空域管制座標畫定錯誤，違反軍機優先使用空域原則；吳彥霆接獲通知可爬升高度後，有20秒充裕時間飛越五分山，一度認定是「個人因素之獨立原因而造成失事」。

軍警消在F-16飛官吳彥霆失事後，派員入山搜救。（資料照，新北消防局提供）

台北地方法院法官審理後，認為戰機失事原因、調查內容與相關證物都在軍方手裡，軍方以機密為由，拒絕提供事故調查等資料，連請求調查證據都遭拒，雙方訴訟能力與資訊明顯不對等；軍方也不能舉證自身無過失或怠忽職守，故判處空軍司令部應賠償吳男父母共466萬餘元。至於戰管人員是否有刑事責任？仍待釐清。

知情人士指出，刑事部分，基隆地檢署偵辦該案多年，關鍵也是卡在軍方以國防機密為由，僅提供少部分訊息，導致檢察官偵辦進度延宕。

空軍F-16戰機撞五分山事故發生逾7年，案件由基隆地檢署偵辦中。（記者吳昇儒攝）

近年軍方雖有提供部分資訊，檢察官曾做出不起訴處分，但依職權送請再議時，高等檢察署仍認為案件中戰管人員疏失部分，尚有待調查及釐清，發回續查，迄今仍未偵結。

空軍司令部回應指出，案件均依照軍事機關配合司法機關調取文書作業要點，將調查所需卷證資料，提供基隆地檢署偵辦釐清案件事實及責任歸屬，但偵辦進度及結果核屬檢察機關法定偵查權限，敬表尊重。國賠部分已與家屬達成和解，全案終結。

