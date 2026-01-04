自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

絕不向詐騙低頭！馬防部指揮官尹昌榮勤走基層宣教 杜絕洗錢案重演

2026/01/04 14:16

馬防部指揮官尹昌榮中將（左）視導南竿地區各據點。（取自青年日報）馬防部指揮官尹昌榮中將（左）視導南竿地區各據點。（取自青年日報）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕陸軍馬防部下轄單位逾60士官兵，去年遭檢方偵辦涉賣帳戶，供詐騙集團當成人頭帳戶使用，不僅驚動檢警，更導致馬防部指揮官換人。為此，去年救火的馬防部指揮官尹昌榮中將，近期持續走訪各單位宣教詐騙及共諜案例宣導，日前更要官兵建立「絕對不向詐騙、共諜低頭」共同信念，守護整個陸軍。

連江縣地檢署月前查獲超過60名馬防部士官兵，涉嫌租個人帳戶，供不法集團當人頭帳戶使用，其中，一名曾姓上士犯罪嫌疑重大、有勾串被告及證人之虞，連江縣地檢署因此向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准。為此，國防部上月12日將原指揮官劉慎謨中將調職，改由原六軍團副指揮官尹昌榮中將接任，南竿守備大隊大隊長也被調職處分。

尹昌榮上任後，還一度中國「正義使命-2025」軍演，但不影響其走訪各部隊宣教反詐騙、反共碟案的行程，根據軍方資訊，尹日前到南竿地區各據點視導，除關心官兵生活設施、防寒相關措施外，也與官兵實施防詐騙、防諜滲透宣教，強化官兵正確觀念，要求官兵能熟記防詐「二不一要」口訣。

另外，尹昌榮日前也在馬防部在雲台山會議室，主持防詐騙防共諜宣導，召集高勤官及軍官連全體同仁與會，針對詐騙防範、共諜反制等進行研討，並由督察、保防部門實施詐騙及共諜案例宣導。他再次叮嚀，應建立「絕對不向詐騙、共諜低頭」共同信念，共同守護陸軍大家庭，使馬防部成為重榮譽、守紀律的優質勁旅。

