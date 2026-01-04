日本國防挑戰空前！2026年啟動長程打擊新局 幕僚長揭因應關鍵

美軍F-35B戰機於日本加賀號護衛艦進行測試。日方計畫2026年加速部署長程飛彈與匿蹤戰機，以因應區域嚴峻局勢。（圖：美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國海軍研究協會新聞網（USNI News）報導，日本自衛隊（JSDF）各軍種首長於2026年元旦訊息中一致表示，日本正面臨數代以來最複雜的安全環境，並點名中國、俄羅斯、北韓及中東局勢為關鍵不穩定因素。防衛省統合幕僚監部幕僚長內倉浩昭在致詞中警示，隨著國際秩序動搖，日本周邊的安全環境正面臨前所未有的挑戰。

內倉浩昭強調，中國在周邊海空域的活動持續擴張且加劇，北韓則反覆發射彈道飛彈；同時，中東局勢充滿緊張，而俄羅斯在持續侵略烏克蘭的同時，亦加強與中、朝兩國的聯繫。為此，自衛隊將持續提升協同作戰能力，並強化日美同盟以實現「自由開放的印太」。

鳥海號驅逐艦2026年具備長程打擊力

自衛艦隊司令官齋藤聰在訊息中提到，中國的海洋擴張導致台海與南海局勢緊張。他特別宣布，神盾驅逐艦「鳥海號」（DDG-176）將於2026年裝備戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，賦予該艦「長程打擊能力」（Stand-off defense capabilities）的新角色。此外，出雲級（Izumo-class）護衛艦的改裝工程與F-35B匿蹤戰機的穩定接裝，將顯著強化海空整合戰力。

根據日本統合幕僚監部觀測，中國遼寧號（舷號16）航艦編隊已於2025年12月12日離開菲律賓海進入南海。齋藤聰認為，在面對複雜的安全挑戰下，海上自衛隊的角色日益重要。他強調，自衛隊將透過日美澳聯合指揮所訓練（Joint command post exercises），以及與英國航空母艦打擊群（UKCSG）等志同道合國家的協作，提升整體嚇阻規模。

陸空自衛隊加速防衛建設與轉型

航空幕僚長森田雄博表示，由於俄羅斯侵略烏克蘭未見終點，加上中東地區局勢動盪，日本周邊空域的威脅正逐年變得「嚴峻」且「複雜」。他舉例，共軍航艦艦載機、海警隊直升機及無人機的活動大幅增加。航空自衛隊正穩定提升防衛能力，包括首度派機赴加拿大與歐洲部署，並加強與盟友的互通性（Interoperability）。

陸上自衛隊幕僚長荒井正芳則指出，2026年陸自將參與防衛能力轉型的相關審議，配合政府修訂的三項安保文件，從根本上強化地面防衛力。他提到，陸自先前已與美國陸戰隊進行大規模實兵演習，並致力於在科技快速進步與局勢變化下，調整戰鬥方式以維持地區和平穩定。

