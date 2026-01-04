讓F-35更致命！美軍給予「魔爪」番號 1關鍵揭密諾格雪恥內幕

諾斯洛普·格魯曼開發的「魔爪」（Talon）自主無人僚機，近日獲得美國空軍正式賦予番號「YFQ-48A」，成為未來空戰的重要戰略資產。（圖取自 Northrop Grumman 官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《Defense News》報導，美國空軍日前正式賦予諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman，簡稱諾格）研發的自主僚機Talon官方型號「YFQ-48A」。這項進展不僅標誌著Talon正式列入「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫的正規競爭序列，更代表諾格在先前競標失利後，成功透過重新設計贏得軍方認可。

根據美空軍發布的公告，Talon成為繼Anduril公司的YFQ-44A以及通用原子公司的YFQ-42A之後，第三款獲得軍方正式編號的CCA平台。美國空軍戰機與先進飛官執行官福希斯（Jason Voorheis）准將指出，這項番號的授予突顯了軍方與諾格的持續合作夥伴關係，並承認YFQ-48A為CCA計畫第二階段（Increment 2）強烈競爭者的進度。

空軍指出，CCA無人機旨在與F-35A或下一代匿蹤戰機F-47搭配飛行，以低成本方式擴展有人戰機的打擊範圍。這些機型具備半自主飛行能力，能執行打擊、偵察、訊號干擾，甚至是充當誘餌以因應敵軍防空威脅，且具備戰時「可消耗」的經濟特性。

瘦身454公斤雪恥 零件減半建造快3成

諾格Talon的成功反撲歸功於極致簡化工程。根據《航空與太空軍雜誌》（Air & Space Forces Magazine）報導，諾格在第一輪競標時因成本過高落榜，隨後啟動「魔爪專案」進行大幅修正。新款YFQ-48A較原始設計減輕約454公斤，零件數量縮減達50%，且建造時間縮短了30%。

諾格表示，團隊利用名為「Beacon」的自主測試床生態系統，在不到 2年的時間內便完成了Talon的設計與試飛準備。這種強調模組化製造技術的方針，正好契合美國空軍「持續競爭」的採購策略，能因應動態威脅環境快速投射戰力。

依照美軍現行命名規則，編號開頭的「Y」代表原型機，「F」指戰鬥功能，而「Q」則代表無人。隨著YFQ-48A身分正式化，美國空軍預計於2026財年初頒發CCA第二輪合約。諾格除了鎖定美軍訂單，也正積極接洽國際客戶，意圖讓這款「瘦身版」自主僚機成為印太與全球空防體系的倍增器。

