美軍怎麼抓到馬杜羅？ 特勤教官陳重光：計畫零錯率且「沒有退路」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統下令對委內瑞拉發起軍事行動，美軍以空襲、低空機降突擊等方式成功逮捕委國領導人馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，前後僅歷時3小時。前憲兵特勤隊士官長、專業教官陳重光今日分析，此屬極高度危險勤務，屬於高難度「壓制與控制」而非單純「殲滅」，更以計畫戰術零錯率為目標，更沒有所謂的退路，即使情報出錯、敵軍倍增，仍只能頻藉著20餘人完成任務。

對於美軍在短短3小時內，先是派出150架軍機空襲委國，隨後派出特種部隊與執法人員，搭乘直升機到形同堡壘的馬杜羅官邸，迅速弭平抵抗者且壓著馬杜羅夫婦離去，陳重光表示，反恐特勤人員執行此任務，屬於極高度危險勤務。



陳重光研判，雖然在行動前，美國緝毒局（DEA）與特種部隊聯合司令部已完成大量前置準備，包括蒐集數據情資、地形圖、目標建築物平面圖、敵方警衛部署、敵方應變與救援時序、反恐突擊隊員的攻擊位置、射擊方向，以及左右支援隊員的配置，都必須牢記於心，且反覆演練至極為熟練；然而，當反恐小組實際抵達地面時，情報變動、原本不存在的敵方警衛突然出現等狀況，仍然隨時可能發生。

陳重光說，每一名單兵的作戰能力，都必須能在既定計畫下執行；即便情況超出原先計畫，反恐人員也必須能迅速採取最適合的方式，配合「非計畫內」的行動。

陳重光從公開的戰情新聞與特種作戰資訊分析，馬杜羅的安全部隊在美軍突擊時，幾乎沒有開火，或僅出現「極其微弱的反應」。可能有幾個主因，包括「全面情資不足」，以及美軍所運用的先進電子干擾技術，如通訊壓制、訊號延遲或再發送等。美軍在行動同時，極可能動用了電戰機，在突擊半徑內實施強力的通訊屏蔽，癱瘓委國安全部隊的無線電、手機，甚至官邸內部的對講系統。

因此，他表示，當委國警衛人員在黑暗中，察覺有不明武裝人員進入，卻無法在短時間內聯繫上級，也無法確認實際狀況。在這種「訊息被剝奪的空間」中，士兵的本能反應往往是困惑，而非立即開火。而包括美國三角洲部隊等使用高強度閃光彈等聲光武器，發出超過 170 分貝的巨響與數百萬燭光的強光，使人在約 8 秒內完全失去平衡感與視覺能力。馬杜羅的貼身護衛，往往在尚未來得及反應，或尚未完成撤離總統位置前，即已陷入短暫的生理癱瘓狀態。

陳重光說，此次行動不能排除「內部滲透」與「陣前倒戈」的可能性，也可解釋為何委國警衛人員在美軍直升機降落時，未進入射擊位置，可能無法確認狀況或考量戰力懸殊而放棄抵抗，而美軍行動的專業戰術，屬於高難度的「壓制與控制」，而非單純的「殲滅」。在委內瑞拉安全部隊尚未完全理解情況之前，其心理防線已經瓦解，進而失去開槍的意志。

陳重光指出，「即時處理突發敵情」更是真正的專業。我國憲兵特勤隊常說：「我們在訓練時，隊員即使閉著眼睛，也能知道左側是誰在掩護，這就是『肌肉記憶』。」然而，當原本不在情報中的敵軍出現時，隊員必須在毫秒內做出判斷是擊斃還是壓制？這不僅是射擊技術，更是極致的戰場感官能力。這也是為何美軍2023年的一起墜機事件提醒外界：在這種極限環境下，任何微小的意外都可能被無限放大，真正的目標是「計畫戰術零錯率」。

陳重光說，在這類任務中，沒有所謂的「退路」。一旦情報出錯、敵軍數量倍增，突擊隊無法像在正規戰場上呼叫重砲支援，只能在不驚動整個卡拉卡斯守軍的情況下，憑藉20餘人自行完成任務。

