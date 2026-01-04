30分鐘活捉馬杜羅！美軍精心擘劃數月 壓倒性優勢顛覆委國政局

美軍福特號航艦部署於加勒比海。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普下令美軍對委內瑞拉發起軍事行動，美軍在1月3日凌晨迅速空襲委國，活捉領導人馬杜羅，尤其搭載精銳部隊的直升機突入、機降到完成任務，僅費時30分鐘左右。事實上，美軍經過了數個月的部署、情報偵蒐，以及在執行任務時，發揮「完勝」委國的能力，因此在短時間內，以無人陣亡、裝備遭摧毀的情況下，迅雷不及掩耳地達成任務。

綜合《華爾街日報》、《紐約時報》等多家外媒報導，美國中情局（CIA）在去年8月派遣秘密行動團隊進入委國，就近收集馬杜羅的生活習慣與行蹤，甚至還打造了與馬杜羅官邸相似的建物，供特種部隊進行演練。

美國總統川普3日於白宮舉辦記者會，宣布活捉委內瑞拉領導人馬杜羅的消息。（法新社）

另一方面，美軍早在去年8月實施「南方之矛行動」，共計派出了1.5萬名官兵，福特號航空母艦、硫磺島號兩棲突擊艦及8艘水面作戰艦與潛艦，在東太平洋與加勒比海部署，雖然用於打擊運毒船隻，但也為這次的軍事行動埋下伏筆。

綜合外媒報導，在川普下令後，美軍在3日凌晨2點左右展開「絕對決心行動」，先是出動超過150架軍機，包括F-22、F-35、F/A-18、E/A-18戰機、B-1轟炸機、E-2預警機和各種無人機，對委內瑞拉發動空襲，同時搭配電戰制壓手段，使得委國的戰機、防空系統未能發揮功能之時，就已遭癱瘓或摧毀。



隨後，搭載「三角洲」部隊與執法人員的MH-47特戰雙旋翼直升機、MH-60直升機等，以距離海平面僅30公尺左右的高度，低空突入馬杜羅官邸，可能與規避雷達偵蒐有關。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，特戰部隊機降馬杜羅官邸附近後，僅花不到30分鐘的時間，就完成這次的突擊任務，馬杜羅夫婦未能躲入安全屋，隨即被特戰部隊與執法人員逮捕，被迅速送上直升機，隨後轉移至在海上待命的硫磺島號兩棲突擊艦上，並輾轉回到美國本土。紐約的武裝執法人員，為關押委內瑞拉領導人馬杜羅做準備。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法