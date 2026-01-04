中共075型兩棲攻擊艦參加軍演 林柏州：成我反艦火力延伸打擊重點

中共075型兩棲攻擊艦投入對台軍演。（取自中共解放軍東部戰區微博）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍去年12月29日至31日對台發動「正義使命-2025」軍演，派出大量軍機、軍艦在我國附近活動，並發射27枚火箭彈恫嚇我國。國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員林柏州表示，中共這次軍演加入075型「海南號」兩棲攻擊艦編隊4艘船隻，可在渡海階段對我本島扮演突擊角色，將成我國未來反艦火力延伸重點打擊目標。

（原文「共軍東部戰區「正義使命—2025」演習透露的作戰意圖」，由國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員林柏州，本報獲國防院同意全文轉載）

中國無視國際慣例擅自宣布對台實施「正義使命—2025」針對性演習，由解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，以檢驗戰區部隊聯戰能力，根據我國防部消息台灣本島周邊被中國官方不同單位劃定7個演訓區塊，各區塊接近我鄰接區外界線、範圍較以往擴大，部分區域位於我防空識別區（ADIZ）之內。國軍即依《臨時狀況特別處置規定》開設應變中心、部分部隊立即備戰操演。對照過往類似演習，尚無派遣航艦編隊參與跡象。

中共去年底對台無預警發動「正義使命–2025」軍演。圖為空軍於去年底軍演中監控中共殲16型機。（資料照，國防部提供）

中國於台海實施「例行性聯合戰備警巡」已為解放軍對台空防主要侵擾型態，「針對性聯合軍演」從規劃、動員、後勤整備、戰區融媒體中心文宣製作則須有較多準備期程，中國官媒經常將演習時間點與特定事件掛勾，自然希望藉內部專家解讀釋出軍演特定目的，以達文攻武嚇的雙重效果。日前美國宣布史上最大對台軍售、美國安全戰略明示台灣戰略價值、日本政界接連挺台行動、賴總統訪視部隊，乃至於美日進入新年假期空窗等，均有可能成為輿論營造的標的，引人側目的是本月22日東部戰區副司令楊志斌空軍中將剛晉升司令員，接替遭清洗、被視為習近平嫡系林向陽，應在本次軍演首次坐鎮指揮，希能藉以展現軍威。

將奪取綜合制權納為奪台首要目標

在台灣西南空域，中國東部戰區派遣殲擊機、預警機、電子戰飛機、無人機等兵力，執行多機協同巡邏、對抗、資訊支援等科目演練，以利奪取空中制權。在台灣北部、西南海空域，由驅護艦、殲轟機、無人機等兵力，實施協同遠程火力，開展海空尋殲、對陸模擬打擊、對海實彈射擊等科目訓練，目標在奪取制權。在台灣東部海域，則由驅護艦、殲擊機等兵力，演練對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目，檢驗海空協同、精準打擊能力，中國藉此聲稱可達成封鎖台海的作戰目標。

根據我國防部29、30日偵獲之中共海上兵力，分別有軍艦14、13艘（其中11艘進入鄰接區）、海警船14、15艘、西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘；空中兵力，主、輔戰機即無人機130、71架次（其中90、35架次逾越中線），PCH191多管火箭（共軍稱遠程箱式火箭）27枚。在96台海危機扮演主力的東風飛彈，本次尚未發現蹤跡，後來居上的陸軍遠箱火部隊，在對台打擊及封控扮演較多角色，未來兩種火力應會進行目標分配。目前，解放軍在東部戰區陸軍部隊正逐步換裝遠箱火，強化複雜條件下射擊訓練、融入聯合作戰體系，其具備低廉成本、數量規模，對我西部關鍵基礎設施及軍事基地具可觀威脅，然仍需思考更多有效反制的手段，如從其近岸陣地掃蕩、壓制及強化國軍部隊機動著手等。

反外部勢力干預台海的遠域懾止能力

本次首次加入075型「海南號」兩棲攻擊艦編隊計4艘船隻，排水量達3萬噸，採全通式甲板設計，可同時起降多架直升機、投送一定規模的兵力，不但可在渡海階段，對我本島扮演突擊角色，將為我未來反艦火力延伸重點打擊目標。從目前跡象來看，由北部、南部戰區管轄的航艦編隊尚無活動跡象。觀察中國首艘電磁彈射型航艦「福建號」11月已於海南三亞基地入列，並實施首次編隊航行、艦機聯合搜救、艦載機起降等科目訓練；「遼寧號」、「山東號」則於2024年10月、2025年6月於南海、西太平洋執行兩次雙航艦編隊演練，雖未達編隊體系作戰的完整能力發展，但凸顯中國透過海上大型船艦編隊落實反外部勢力干預的企圖，也反映出近期美、日、G7等國接連關注台海和平，促使中共必須透過軍演手段爭取台灣議題的主導權。綜觀本次軍演已造成歷來最大海空交通的干擾，光30日受影響航班即達941架次，足見中國無視國際社會對維護台海和平穩定的霸權心態，而以武力回應國際社會有關台海和平訴求，也坐實其為「國際秩序破壞者」的指控。

海警編隊藉「執法管控」協助執行台海封控任務

此外，中國武警部隊14艘海警船在台海周邊及馬祖、烏坵附近海域開展綜合「執法巡查」，騷擾我方意圖明確。事實上，中國海警部隊於本月22、25日已分別於金門海域組織4艘、3艘艦艇編隊採「兩兩一組、東西分進」、「一路縱隊」航行方式侵擾我禁、限水域，海巡署均依例採「一對一」方式派艦併航監控、驅離；海警船隻於不同月份亦曾派船赴台灣周邊海域演練巡查、臨檢拿捕、攔截扣押等科目。研判戰時海警船主要負責任務應為海域封控之巡攔登檢等，藉此展現對我海域「執法管控」能力，並與東部戰區解放軍海空部隊任務搭配，正凸顯海警兵力將不會缺席對台軍事活動。海巡署另偵獲8艘權宜輪，屬曾參與軍事敏感活動的列管船隻，本次尚無異常或參與軍演活動之情事。

近年此類對台針對性聯合軍演，從俄羅斯發動對烏克蘭侵略經驗來看，主張恐有「由演轉戰」可能性，本次共軍也強調「平戰融合、訓戰一體」，意圖透過軍演名義前往我方管轄區域航行。然現階段國軍除有聯合情監偵全般掌握敵情，對有關船艦採監控手段，並於情勢變化依規定警告及後續處置，讓共軍船艦難以施展，惟若未來敵艦數量出現變化，應對模式應會轉為強勢。



外界經由類似規模軍演可了解，共軍欲發動對我攻擊，從台海當面各基地、要港的動員規模及程度，仍將是研判動武徵候的重要指標之一。共軍於歷次演習兵力的不同階段部署態勢、兵火力展演，正好透露其對台作戰計畫思維的變化，對國軍戰備整備乃至於後續完備聯合作戰計畫必然是密切關注的重點。

