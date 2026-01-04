劍指林肯號！共軍萬噸大驅配轟炸機巡航南海 專家揭1奪台關鍵

中國解放軍轟-6K（H-6K）轟炸機常態性掛載鷹擊-12（YJ-12）超音速反艦飛彈執行任務。最新報導指出，共軍近日派遣該型機巡航南海黃岩島。（圖取自微博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國海軍研究協會新聞網（USNI News）報導，中國解放軍近日對外展示大規模海空部署，派遣多艘軍艦及掛載超音速反艦飛彈的轟-6K（H-6K）轟炸機編隊巡航黃岩島（Scarborough Shoal，菲稱馬辛洛克灘），向位於該海域運作的菲律賓與美軍部隊發出強烈威脅。

據報導，解放軍南部戰區1日宣布，部隊於整個12月期間在黃岩島周邊進行戰備巡航。中國官媒特別凸顯兩架配備「鷹擊-12」（YJ-12）超音速反艦巡弋飛彈的轟-6K轟炸機，並由Su-35戰機護航。專家揭端倪指出，轟-6K具備攜帶鷹擊-12甚至鷹擊-21（YJ-21）極音速飛彈的能力，已成為共軍落實「反介入/區域拒止」（A2/AD）戰略、鎖定美軍航空母艦打擊群的核心武器。

請繼續往下閱讀...

此次巡航時機敏感，適逢解放軍東部戰區上週舉行針對台灣的「正義使命」（Justice Mission）演習。分析指稱，共軍刻意同步展示轟-6K的長程打擊掛載，旨在驗證其在台海衝突中，同步於南海切斷外國干預勢力的能力。

除了空中兵力，共軍亦出動1.2萬噸級的055型飛彈驅逐艦「咸陽艦」（108）參與。該艦具備發射極音速反艦飛彈的垂直發射系統，是目前中共最強大的水面作戰艦艇。此外，054A型飛彈巡防艦「衡水艦」（572）與「大理艦」（553）、056A型護衛艦「阿壩艦」（630）也同步現蹤，構成完整海上編隊。

這場巡航與美軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln, CVN-72）航艦打擊群在南海的活動重疊。根據開源情報（OSINT）觀測，尼米茲級核動力航艦林肯號上週日（12月28日）位於呂宋島附近海域，共軍更派出無人機近距離監控其動向。

自2012年與菲律賓對峙後，中國海警與海軍船隻始終常駐黃岩島。由於2025年秋季傳出北京意圖在當地重啟填海造陸計畫，美軍曾派遣即將除役的「尼米茲號」（USS Nimitz, CVN-68）與日、菲兩國舉行聯合軍演以示反擊。分析家指出，中共目前採取的每月例行武力示威，不僅是為了鞏固黃岩島控制權，更是為了因應美軍第二任川普政府轉強的印太調度。

BREAKING: China has deployed H-6K bombers armed with supersonic anti ship missiles, escorted by fighters, alongside warships and coast guard vessels to Scarborough Shoal in a major show of force.



The patrols coincided with U.S. Navy carrier operations near the area and come amid… pic.twitter.com/Vw4LTYgn2e — Defence Index （@Defence_Index） January 3, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法