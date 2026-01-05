駐韓美軍阿帕契大隊撤編 引發兵力縮減疑慮

駐紮在南韓平澤美軍基地的美國陸軍阿帕契攻擊直升機大隊，已於去年12月撤編，引發駐韓美軍兵力縮減的疑慮。（歐新社檔案照）

首次上稿 03:40

更新時間 06:14

〔國際新聞中心／綜合報導〕一支駐紮在南韓平澤美軍基地的美國陸軍航空大隊已於上月撤編（deactivate），即指特定部隊停止實際運用或解散。在川普政府推進調整駐韓美軍角色的背景下，此舉是否會導致駐韓美軍的淨減少，引發外界關注。

請繼續往下閱讀...

南韓「朝鮮日報」報導，美國國會研究處（CRS）本月1日發佈的報告顯示，駐紮在平澤美軍基地韓福瑞斯營（Camp Humphreys）的5-17空中騎兵大隊（5-17 ACS），於2025年12月15日撤編。據悉，成立於2022年的5-17空中騎兵大隊成員約500人，負責運用AH-64E阿帕契攻擊直升機、RQ-7B影子無人機等。目前仍不知此番撤編是否意味著立即終止作戰、撤離相關部隊兵力與裝備。

此外，在5-17空中騎兵大隊撤編次日，駐韓福瑞營的第2師團戰鬥航空旅（CAB）醫療後送部隊（MEDEVAC）也進行「重組」（restructured）。

報導指出，川普政府戰爭部（國防部）正在推進陸軍航空戰力的結構改革，此番措施乃戰爭部長赫格塞斯指示的「陸軍轉型倡議」（ATI）一環，並非僅針對駐韓美軍，德州胡德堡（Fort Hood）等美國本土5座基地的空中騎兵大隊也悉數撤編。

南韓政府正密切關注此次非活性化措施，是否意味著駐韓美軍兵力的淨減少。韓美兩國目前正就重新調整駐韓美軍的角色與責任、南韓政府擴大國防開支等進行「同盟現代化」協商，當前約2萬8500名的駐韓美軍規模被指有可能削減。

CRS報告也援引「觀察家」言論明確指出，撤編1個空中騎兵大隊即為「戰鬥力的減少」（combat power reduction）。

對此，南韓國防部僅表示，韓美在維持關於駐韓美軍戰力運用的緊密協商及合作體系的同時，確保穩固的聯合防衛態勢。

2025年4月30日，赫格塞斯指示的ATI規定，對陸軍的兵力結構、部隊編制、指揮體系、整體航空戰力等進行大刀闊斧的重組，尤其在航空戰力方面，計畫對現有的有人直升機和空中騎兵大隊等進行縮編，由無人機等無人體系（UAS）取而代之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法