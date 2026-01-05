美洲只是冰山一角 擔任「世界警察」的17萬名海外美軍可快速作戰

美軍在波多黎各部署多架F-35戰機，可能參與對委內瑞拉的軍事行動。（美聯社）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍3日猝然對委內瑞拉發動「絕對決心」行動，在短短3小時內迅速空襲、突入委國領導人馬杜羅官邸逮人，美軍能迅速發動慎密的聯合作戰能力，讓外界印象深刻。根據公開資訊統計，美國現有17萬至18萬名海外美軍，多數駐守於印太地區，且駐守美洲的兵力相當少，但得利於遍及世界各地的軍事基地、航艦戰力，使其得以在72小時內備便，到全球各地執行勤務。

美國總統川普於台北時間4日率國安高層幕僚舉行記者會，對外說明「絕對決心」行動的過程，包括美軍先派出超過150架戰機、轟炸機、無人機等空襲委內瑞拉，隨後派遣搭載特戰部隊、執法人員的直升機，低空突入馬杜羅官邸，並在30分鐘內迅速活捉馬杜羅夫婦，整起行動僅花3個小時左右。

雖然美軍早在去年8月起，派遣福特號航艦等兵力在加勒比海部署，同時攔截、打擊可能運送毒品的船隻，在發起軍事行動前的兵力總數約1.5萬人。不過，若扣掉額外增員的兵力，美軍部署在美國本土以外的美洲駐軍，實際上僅占17至18萬名海外駐軍的5％以下，也就是不足萬人的規模。

請繼續往下閱讀...

美軍兩棲突擊艦硫磺島號參與對委內瑞拉軍事行動。（法新社）

據統計，考量美軍已將印太地區視為重點區域，若只計入夏威夷、關島、日本、南韓等地，總兵力就已超過10萬人；德國的駐軍人數也超過3萬人。

值得注意的是，有著豐富實戰經驗的美軍，除了在全球各地有完善的作戰計畫與整備外，也有充沛的國防預算支持，2026財年的軍費支出高達9000億美元（約新台幣28.2兆元）以上。另外，美軍現有11個航艦打擊群及多艘兩棲突擊艦、超過3000架的作戰飛機，搭配持續轉型成注重火力與機動力的陸戰隊等，使其能在24小時至72小時內完成作戰整備，到指定區域執行作戰任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法