美軍航艦告急！杜魯門號將大修至2029年 2026年戰力真空期曝光

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《富比世》（Forbes）報導，美國海軍「尼米茲級」（Nimitz-class）核動力航艦杜魯門號（CVN-75），預計於2026年進入紐波特紐斯造船廠，進行「更換燃料與綜合大修」（RCOH）。這項工程預計將持續至2029年或更晚，意味著在2026年，美國海軍將面臨尼米茲級航艦可用數量大幅減少的「戰力真空期」。

杜魯門號此次大修不僅包含例行現代化，更需修補去年發生的碰撞損失。她在2025年2月於地中海航行時，意外與巴拿馬籍貨輪相撞，導致船體結構受損。除此之外，根據《美國海軍學會新聞》（USNI News）報導，杜魯門號在2024至2025年部署期間充滿厄運，共損失3架F/A-18超級大黃蜂（Super Hornet）戰機，其中一起甚至涉及友軍誤擊。

2024年12月22日，提康德羅加級神盾巡洋艦「蓋茨堡號」（CG-64）將杜魯門號返航的友機誤判為敵軍飛彈，發射「標準二型」（SM-2）飛彈將其擊落。此外，去年春季該艦還發生F/A-18E戰機從機庫滑出墜海、F/A-18F降落失敗衝出甲板等意外。海軍作戰副部長基爾比（Jim Kilby）指出，這些事故反映出在紅海長期因應胡塞武裝（Houthis）威脅、部署時間延長至251天的極端戰鬥壓力。

2026年全球調度隱憂 航艦戰力青黃不接

杜魯門號的大修將加劇美軍2026年的調度難題。目前最資深的尼米茲級首艦尼米茲號（CVN-68）將於今年退役，而新一代福特級（Ford-class）二號艦甘迺迪號（CVN-79）最快要到2027年3月才能成軍。此外，另一艘正在大修的尼米茲級史坦尼斯號（CVN-74）進度延宕，2027年夏季前恐難重返戰線。

專家指出，2026年將是美國海軍核動力航艦最「青黃不接」的一年。面對印太局勢升溫與中東動盪，美軍被迫以更少的尼米茲級資源應付更多挑戰。儘管美軍已投入近9770萬美元採購大修物資，但造船廠的勞動力與供應鏈問題，仍為美軍2026年的全球布局埋下不確定性。

