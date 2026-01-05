尼米茲號退役核心擬轉供AI 專家揭1關鍵：比新建核電廠便宜60％

尼米茲號（USS Nimitz）於2025年12月16日返抵華盛頓州布雷默頓母港，結束為期9個月的印太與中東部署。該艦預計2026年啟動除役程序，其核反應爐擬轉供AI數據中心發電。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，服役半世紀的美國海軍傳奇航艦尼米茲號（USS Nimitz, CVN-68）於2025年底完成最後部署，預計2026年正式啟動除役、去活化與卸除核燃料程序。達拉斯能源企業「HGP智慧能量」（HGP Intelligent Energy）已向能源部遞案，建議將該艦卸下的兩座西屋A4W加壓水反應爐移往田納西州橡樹嶺，轉化為人工智慧（AI）數據中心的供電核心。

HGP智慧能量在提案中指出，這兩座反應爐最高可產生520MW（兆瓦）電力，足以支撐高耗能的AI運算。該公司估算重新利用退役反應爐的成本約為每兆瓦100萬至400萬美元（約新台幣3137萬至1.25億元）；相較於根據麻省理工學院（MIT）2024年研究，新建大型反應爐每兆瓦800萬至1000萬美元的高昂成本，此方案被視為具備極高經濟效益。

專家揭端倪指出，這項計畫若能成行，估計最高可省下約659億元台幣的基礎建設成本。HGP計畫投入最高21億美元（約新台幣658.9億元）民間資金建立系統。若尼米茲號模式成功，未來退役的其他航艦與潛艦反應爐，都可能成為穩定美國AI電力需求的關鍵資源。

請繼續往下閱讀...

被視為強化AI應用布局 與川普新政相呼應

此提案被分析家視為與美國總統川普2025年11月簽署行政命令創設的「創世紀辦公室」（Genesis Mission Office）政策相呼應。該辦公室旨在以「曼哈頓計畫」級規模提升美國在AI領域的應用實力。HGP強調，利用既有的軍方核能設施，能大幅因應美國在數位競賽中的電力需求，橡樹嶺（Oak Ridge）則為美國核能研究的核心重鎮。

尼米茲號除役時程 5階段處置計畫啟動

尼米茲號是全球首艘除役的尼米茲級超級航艦。目前亨廷頓·英格爾斯工業（HII）已獲得3350萬美元（約新台幣10.5億元）初期規畫合約。由於體積龐大且處置程序複雜，整體除役預計分為5個階段進行，最終處置成本估計高達10億美元（約新台幣313.7億元）。

美軍目前正積極評估處置範本，而將其核心動力系統轉向民用科技領域的提議，若獲得能源部核准，將為這艘退役航艦的剩餘價值提供最具經濟效益的退場路徑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法