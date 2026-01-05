（有片）克里米亞「煙火秀」 烏軍盤點2025年獵殺俄軍精銳紀錄

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）2日釋出一段震撼影片，將2025年對俄占克里米亞半島的系列打擊行動形容為「克里米亞煙火」。影片展示了多項俄軍高價值軍事資產遭摧毀的瞬間，包括雷達系統、防空陣地、軍用飛機及多艘艦艇，顯示俄軍在該戰略要地的防禦機制正遭到系統性瓦解。

根據烏克蘭軍事網站《Defense Express》報導，這段精選影片詳實記錄了GUR下轄的「Prymary」特種部隊在過去一年內的戰果。影片中清晰可見多部俄軍雷達與地對空飛彈系統被精確命中。這些裝備原本是俄軍在克里米亞整合防空網路的核心，其毀滅性損失將嚴重削弱俄方的空域掌控能力。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）釋出2025年度戰果影片，盤點在俄占克里米亞摧毀的多項高價值軍事資產。圖為熱顯像儀鎖定並擊中俄軍艦艇之影像截圖。（圖取自GUR官方影片截圖）

此外，影片還收錄了俄軍固定翼飛機與直升機焚毀的畫面。分析指出，烏軍持續針對克里米亞航空基礎設施的打擊，已實質干擾俄軍在黑海及烏克蘭南部的空中支援效能。

除了陸基設施與空中武裝，俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）及其輔助艦艇同樣損失慘重。影片呈現了多艘俄軍船舶在港口或海上遭擊毀的畫面。GUR表示，透過針對物流、通訊與後勤設施的持續突襲，俄軍從克里米亞投射武力的能力已大幅退化，行動永續性正面臨嚴峻挑戰。

元旦精準奇襲 烏軍長程無人機奔襲頓內茨克

在盤點2025年戰果的同時，烏克蘭特種作戰部隊（SSO）在2026年1月1日夜間再次發動精確打擊。據報導，烏軍利用長程無人機成功襲擊了位於俄占頓內茨克（Donetsk）地區的關鍵指揮部、物流樞紐及無人機基礎設施。

這項行動展現了烏軍在步入2026年之際，仍維持高度的戰場主動權，並持續利用精準打擊因應俄軍在東部與南部的攻勢。GUR強調，針對高價值目標的「點名」式摧毀，仍是目前對抗俄羅斯侵略的核心戰術。

