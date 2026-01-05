（有片）美閃襲委國逮捕馬杜羅 前憲特教官陳重光：情蒐、「斷鏈」成勝戰關鍵

反恐教官陳重光接受本報訪問，談論美軍對委內瑞拉發起軍事行動。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳治程／台北報導〕美國總統川普當地時間3日宣布，美軍「堅定決心」（Absolute Resolve）行動僅僅3小時內就擄獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，揭開反恐、反毒品走私任務的序幕，引發熱議；當外界關注美方如何以優勢軍力直搗委國首都，前憲兵特勤隊教官陳重光指出，攻擊要有效除仰賴任務前的情蒐、任務後的「斷鏈」更是關鍵。

美軍此次「堅定決心」行動，是一場戰力懸殊的對決。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩上將（Gen. Dan Caine）日前在記者會上表示，美空軍期間一共出動戰鬥機、電戰機、預警機搭配，超過150架軍機聯手空襲，搭配特戰直升機載運美陸軍特種部隊、安全執法人員機降馬杜羅夫赴官邸，在兩人躲進安全屋前逮捕、押回並帶上兩棲突擊艦，在3小時內成功「閃襲」。

對此，陳重光表示，美軍除在整體兵力上呈現壓倒性優勢，空優打擊、特戰部隊滲透相當成功外，期間針對委國武裝部隊、安全人員的「斷鏈」更是關鍵，先後切斷委軍內部的指揮、管制、通信等四大架構，致委軍失去預警、快速反應能力，讓美軍「直搗黃龍」，將馬杜羅夫婦押解上艦。

但他強調，美軍這一系列軍事攻擊的前提，奠基於對馬杜羅長達數月的「情蒐」布局。陳重光研判，美國中情局（CIA）、緝毒局（DEA）及特種部隊聯合司令部（SOCOM）等跨兵種單位應已獲得充分作戰情資，諸如任務地形、目標建築物結構、敵警衛部署及反制能力等，且不排除在委國找到「對的窗口」內應，並由多方交叉確認情報無誤後，才下達進攻命令。

委國情境在台發生機率低 但體制外「第五縱隊」是隱憂

事發僅二日的美軍「堅定決心」行動，其打擊規模、作戰進程引發外界熱議，除委國中製軍備、雷達預警體系失效等事實，也有部分聲音提及這樣「大打小」的局面，是否也會在台海上演？陳重光直言，相比委國脆弱的指管、預警體系，我國這兩大體系的建置明顯完整，且部隊訓練相對精良，面對中共攻擊，軍隊體制內要完全喪失戰鬥能力的機率並不高。

但他直言，委國此次遭襲衝擊水、電、油等民生資源供應，影響部隊繼續作戰能力，而在我國情境中，發起這類行動的主體，有高機率是在社會大眾間裡應外合的「第五縱隊」，若忽視其發展，則有可能成為我國防衛作戰中守護關鍵基礎設施、維護社會穩定的隱憂，不可不慎。

