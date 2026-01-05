美軍介入台海衝突有3指標？薛瑞福：台灣初期抵抗意志是關鍵

美軍NMESIS系統的遙控無人發射車發射「海軍打擊飛彈」（NSM）。該款先進武器近期首度部署於日本南西諸島，旨在強化對中國的海上嚇阻力，並提升美日同盟因應台海衝突的戰備能力。（圖取自美軍DVIDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕距離台灣東海岸僅約110公里的日本與那國島，正從潛水勝地轉變為因應中國侵台的前線據點。根據英國《電訊報》（The Telegraph）4日報導，隨著共軍對台威脅加劇，與那國島已高度軍事化，部署了密集的雷達站與愛國者三型（PAC-3）飛彈攔截單位。專家、前美國助理國防部長薛瑞福指出，這裡不僅是日本南端門戶，更是美軍在台海衝突中距離台灣最近、最具價值的觀測與後勤跳板。

為因應區域風險，美日兩國持續加強南西諸島防衛。在去年9月的「堅毅之龍」（Resolute Dragon）聯合軍演中，兩國動員約2萬名兵力，美軍並首度在該區域部署射程達1600公里的「堤豐」（Typhon，又譯泰風）飛彈系統及「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）反艦飛彈。美軍指出，其戰備狀態已顯著提升，隨時準備與日本自衛隊共同因應印太地區的突發狀況。

美軍介入3大門檻 台灣初期抵抗意志成核心

針對美國是否在衝突時直接介入，前美國助理國防部長薛瑞福（Randy Schriver）分析說明，決策將取決於3個因素，首先是中國發動攻擊的性質與理由；其次是台灣在遭受攻擊後頭幾天的抵抗強度。薛瑞福表示，若台灣展現堅定的自衛意志，將影響華府的決策。最後則是美國在全球其他戰區的兵力負荷。他特別指出，在中國「反介入/區域拒止」（A2/AD）環境下，如「明尼蘇達號」等核動力攻擊潛艦，將具有重要的制敵作用。

美國國防部前印太安全事務助理部長、美國智庫「印太安全研究所」主席薛瑞福去年9月曾率團訪台。（資料照，總統府提供）

報導提到，台灣方面也同步加強不對稱戰力。賴清德總統已宣布編列300億英鎊（約新台幣1兆2390億元）的特別國防預算，預計將國防開支提升至GDP的3.3%並以5%為長期目標。其中部分預算將用於建構「台灣之盾」（T-Dome）多層次防空系統。我國國防部表示，包含海馬士（HIMARS）、強弓與天弓飛彈在內的架構，將形成主動打擊與分層防禦。

儘管第一島鏈軍備加速強化，但與那國島居民也反映島上雷達干擾了行動電話通訊品質。面對當地民眾對衝突爆發時的憂心，日本防衛省官員雖持續進行說明，但台海與周邊島嶼的緊張情勢已使該區轉型為高度武裝的地緣前線。

