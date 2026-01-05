川普命名「唐羅」主義！ 美襲委內瑞拉後牽動國際局勢版圖

美國總統川普3日下令美軍襲擊委內瑞拉，活捉委國總統馬杜羅。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍3日在總統川普命令下突襲委內瑞拉，拘捕委國總統馬杜羅夫婦，面對外界關注19世紀誕生的「門羅主義」概念是否重現，川普不僅給予正面回應，還融入自己的名字稱為「唐羅主義」（Donroe Doctrine）。這也象徵美國不再姑息外國勢力介入拉丁美洲事務，還要重塑美國在西半球的主導地位，將牽動著國際局勢變化。

「門羅主義」由前美國總統詹姆斯．門羅（James Monroe）1823年提出，主張「美洲是美洲人的美洲」即使不干涉歐洲列強內政與殖民地，但仍將歐洲列強涉入美洲事務之舉排除在外。包括老羅斯福、甘迺迪、雷根等美國總統，都曾針對時局提出不同擴充解釋。

值得一提的是，川普對於此次軍事介入位於拉丁美洲的委內瑞拉，有了自己的一番見解，除了以「川普補充原則」（Trump Corollary）闡述門羅主義，並強調「美國在西半球的主導地位，永遠不會再受到質疑。」他還將自己的名字唐納（Donald）結合門羅，成為「唐羅主義」（Don-roe Doctrine）。

川普提到，委內瑞拉在馬杜羅統治下，「導致我們的地盤不斷出現敵人，並且大量購買威脅到美國利益的攻擊武器」，如此情況已違反美國2個世紀以來的外交政策核心原則，他要求周圍國家都是友善鄰居、擁有穩定環境與充足能源，還要為了美國自己、全球，要妥善保護美國有的大量能源。

對於川普鐵腕軍事介入委內瑞拉政局，拉丁美洲國家反應兩極，包括巴西、墨西哥等國譴責美國，指控這是對主權的嚴重冒犯；親美的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）則表示支持，還稱「自由萬歲」。

